‘Suyun Altında Nefes Almak’

Dijital sanat platformu Zarastro Art, çevrimiçi sergilerini Azerbaycanlı sanatçı Shahnaz Aghayeva’nın Breathing Underwater (Suyun Altında Nefes Almak) isimli sergisiyle sürdürüyor.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00
‘Suyun Altında Nefes Almak’
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Sanatsal pratiğini kadınların eşitlik mücadelesine adayan Aghayeva, dünya genelinde kadınlara uygulanan sistematik baskıya ve şiddete dikkat çekerken; sanatçı, ataerkil hiyerarşiyi korumaya çalışan otoriteye karşı, bastırılmış, suskunluğa mahkûm bırakılmış kadınların kimlik ve özgürlük arayışlarını kullandığı cesur imgelerle irdeliyor.


Zarastro Art Shahnaz Aghayeva

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