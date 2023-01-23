‘Suyun Altında Nefes Almak’
Dijital sanat platformu Zarastro Art, çevrimiçi sergilerini Azerbaycanlı sanatçı Shahnaz Aghayeva’nın Breathing Underwater (Suyun Altında Nefes Almak) isimli sergisiyle sürdürüyor.
Sanatsal pratiğini kadınların eşitlik mücadelesine adayan Aghayeva, dünya genelinde kadınlara uygulanan sistematik baskıya ve şiddete dikkat çekerken; sanatçı, ataerkil hiyerarşiyi korumaya çalışan otoriteye karşı, bastırılmış, suskunluğa mahkûm bırakılmış kadınların kimlik ve özgürlük arayışlarını kullandığı cesur imgelerle irdeliyor.
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