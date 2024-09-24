Altın Portakal’ın habercisi sinema TIR'ı yolculuğuna başlıyor
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi sinema tırı, festival heyecanını ilçelere taşımak için yolculuğuna başlıyor. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın tüm ilçelerini gezecek olan Sinema Tırı, sinemaseverleri üç farklı filmle buluşturacak.
Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesinde yola çıkacak olan Altın Portakal sinema TIR'ı, ilçe ilçe gezerek Antalyalıları sinemayla buluşturacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gezen sinema etkinliği kapsamında “Lohusa”, “Kardeş Takımı”, “Altın Gaga ve Macera Çetesi” isimli filmler sinemaseverlerle buluşacak.
İLK GÖSTERİM KEPEZ VE AKSU’DA
Gezen sinema etkinliğinin ilk durağı 26 Eylül Perşembe günü Kepez ve Aksu ilçeleri olacak. Açık sinema tırı saat 20.00’de Kepez Çamlıbel Kapalı Pazar Yeri’nde Lohusa filminin gösterimini gerçekleştirecek. Aynı gün Aksu Belediyesi önünde Kapalı sinema tırında saat 16.00’da Altın Gaga ve Macera Çetesi, saat 18.00’de Kardeş Takımı, saat 20.00’de ise Lohusa filminin gösterimi gerçekleştirilecek.
İLÇE İLÇE GEZECEK
Geçmiş yıllarda yoğun ilgi gören ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen gösterimler 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Gezen sinema etkinliği 27 Eylül Cuma Konyaaltı ve Döşemealtı’nda olacak. Konyaaltı Uncalı Kapalı Pazartesi Pazar Yeri’nde saat 20.00’de Kardeş Takımı seyirciyle buluşacak. Döşemealtı TOKİ’lerde ise saat 16.00’da Altın Gaga ve Macera Çetesi, saat 18.00’de Kardeş Takımı, saat 20.00’de ise Lohusa filmi gösterilecek.
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