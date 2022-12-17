Tan Oral’dan imza günü

17 Aralık 2022 Cumartesi, 14:43

Gazete, dergi ve internet sitelerindeki çizgileri ile bilinen duayen çizer Tan Oral, bu kez lafı uzatmadığı, çizisiz bir kitapla okura ulaşıyor.

Tan Oral, çizgisi gibi ince mizah dili ile “Kitapta yer alan sözlerin bazıları yıllar içerisinde belki bir çizimde ya da yazıda kendine yer bulmuş ama çoğunluğu ilk kez Hüzüntü'de bir araya geliyor. İçinde yüzdüğüm insan denizinin bana vuran dalgaları çekildikçe kalan az ve öz tortularıdır bunlar. Bize düşense onları seçip sıralamak ve kitaplaştırmaktı. Üzüntüye boşverip, onun yerine Hüzün ile yetinmekti!” diyerek kitabını betimliyor.

Tan Oral MD Yayıncılıktan geçen ay çıkan kitabı “Hüzüntü yaza-dize”yi 18 Aralık Pazar günü saat 14.00-17.00 arası Karaköy, Schneidertempel Sanat Merkezi’nde imzalayacak.