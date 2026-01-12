'Tanrıların Arabaları' kitabının yazarı Erich von Däniken hayatını kaybetti

“Tanrıların Arabaları” adlı kitabıyla dünya çapında ün kazanan İsviçreli araştırmacı-yazar Erich von Däniken, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber, kızı Cornelia von Däniken tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre ünlü yazar, İsviçre’nin Interlaken kentindeki bir hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle huzur içinde hayatını kaybetti.

Erich von Däniken, 1968 yılında yayımlanan ve kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Tanrıların Arabaları kitabıyla tanınıyordu. Kariyeri boyunca 40’tan fazla kitaba imza atan Däniken, antik çağlardaki piramitler, Stonehenge ve Nazca çizgileri gibi büyük mimari ve teknolojik yapıların, dünya dışı varlıkların etkisiyle ortaya çıktığını savundu.

Bilim dünyası tarafından görüşleri “sözde bilim” olarak nitelendirilse de, Däniken’in eserleri milyonlarca okura ulaştı ve özellikle “Ancient Aliens” gibi popüler belgesel serilerine ilham kaynağı oldu. Tartışmalı fikirlerine rağmen, insanlık tarihine ve evrene farklı bir perspektiften bakışıyla popüler kültürde kalıcı bir iz bıraktı.

Erich von Däniken, bir dönem 38 kişilik bir heyetle birlikte Türkiye’ye gelerek Nevşehir Kalesi çevresinde ortaya çıkarılan ve dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulunmuştu. Kapadokya’daki diğer yeraltı şehirlerinden farklı özellikler taşıdığını belirten Däniken, bu bölgenin Kapadokya turizmi açısından vazgeçilmez bir ziyaret merkezi haline geleceğine inandığını ifade etmişti.