Tarihi hamam restore edilerek halkın hizmetine sunulacak

Gebze Belediyesi'nin girişimleriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına devralınan tarihi çarşı hamamı restore edilecek.

İHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:45
Tarihi hamam restore edilerek halkın hizmetine sunulacak
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Gebze Belediyesi'nin girişimleriyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına devralınan tarihi çarşı hamamının restorasyon çalışmaları başlayacak. İlçenin en eski yapılarından biri olan çarşı hamamı, tarihi ve kültürel değerini koruyarak yeniden hayata geçirilecek.

Tarihi çarşı hamamında teknik ekiple incelemelerde bulunarak projenin detaylarını incelendi. Restorasyon sürecinin tamamlandığında, çarşı hamamı Gebze halkının hizmetine sunulacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bu tarihi mekanın ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağına inanılıyor.

Projenin Gebze halkı için hayırlı olmasını temenni ederek, tarihi çarşı hamamının mahalle sakinlerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını belirttildi.

Tarihi çarşı hamamının restorasyonu, ilçenin tarihine saygı duyan ve kültürel mirası koruma çabalarının bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bu tür projeler, geçmişi geleceğe taşımanın ve kültürel mirası korumanın önemli bir parçasını oluşturuyor.


Gebze hamam tarihi mekan

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