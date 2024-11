Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

2. Hannibal

"Silence of the Lambs" (Kuzuların Sessizliği) filminden esinlenen bu dizi, Dr. Hannibal Lecter ve FBI dedektifi Will Graham'ın karmaşık ilişkisini detaylıca ele alıyor. Psikolojik gerilim unsurlarıyla dizi, filmde göremediğimiz pek çok derinliği işliyor.