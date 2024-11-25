Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

Sinemanın büyüsü, televizyon ekranlarına taşındığında bambaşka bir boyut kazanıyor. Büyük başarı yakalamış filmlerin televizyon dizisi olarak yeniden uyarlanması, izleyicilere hikayeyi daha detaylı şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Peki, sinema dünyasından televizyona taşınan ve geniş kitlelerce beğenilen yapımlardan bazıları neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2024 Pazartesi, 12:34
Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

1. Fargo

Coen Kardeşler'in 1996 tarihli kült filmi, aynı kara mizah ve gerilim tadını koruyan bir televizyon dizisine dönüştürüldü. Dizi, her sezon farklı bir hikaye ve karakter kadrosu sunarak filmden bağımsız bir yapıya büründü.

Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

2. Hannibal

"Silence of the Lambs" (Kuzuların Sessizliği) filminden esinlenen bu dizi, Dr. Hannibal Lecter ve FBI dedektifi Will Graham'ın karmaşık ilişkisini detaylıca ele alıyor. Psikolojik gerilim unsurlarıyla dizi, filmde göremediğimiz pek çok derinliği işliyor.

Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

3. Limitless

Bradley Cooper’ın başrolünde olduğu bu filmde insanın algılarını açan bu NZT isimli hap da Bradley Cooperla beraber başrolde. 2015de devam dizisi gibi ekranlara gelmiş bulundu. Hatta bir kaç bölümde konuk oyuncu olarak Bradley Cooper da gözüktü. 

Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

4.Bates Motel

Tam ismi ile uyarlanmış filmleri de olsa asıl eser usta yönetmen Alfred Hitchcock’un imza eseri Psycho’nun devamı niteliğinde bir dizi uyarlaması olan Bates Motel 2013’den beri Hitchcock’un mirasını ekranlarda taşımaya devam ediyor.

Büyük perdeden küçük ekrana: Sinemadan televizyona uyarlanan filmler

5. Fatmagül’ün Suçu Ne?

Yayınlandığı zaman cesur sahneleriyle ses getiren dizi aslında 1986 yılında çekilmiş bir filmdi. Beren Saat’in canlandırdığı karakteri filmde Hülya Avşar oynuyordu. Yeni çekilen dizinin daha cesur sahneler içerdiği söylenmişti.

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