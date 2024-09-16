Tarık Akan için anma
Türk sinenmasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, ölümünün 8. yılında gömütü başında anılacak
Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Tarık Akan, ölümünün 8. yılında gömütü başında anılacak. Akan için düzenlenecek anma saat 10.00’da Bakırköy Mezarlığı’nda yapılacak.
Tarık Akan, ilk kez 1973’te “Suçlu” filmindeki rolüyle Altın Portakal’da aldığı “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü, 1978’de “Maden”, 1980’de “Adak ve Sürü”, 1984’te “Pehlivan”, 1989’da “Üçüncü Göz”, 1990’da “Karartma Geceleri”, 2003’te ise “Gülüm” filmindeki rolüyle kazandı. Böylece 7 kez Altın Portakal ödülü alan tek erkek oyuncu oldu.
Sanatçı Akan, 1985’te Berlin Uluslararası Film Festivali’nde mansiyon, 1992’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu”, 1996’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 2006’da Sinema Yazarları Derneği “Onur Ödülü”, 2007’de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nde “Sinema Emek Ödülü” kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'