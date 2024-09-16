Tarık Akan için anma

Türk sinenmasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, ölümünün 8. yılında gömütü başında anılacak

Tarık Akan için anma
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:53

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Tarık Akan, ölümünün 8. yılında gömütü başında anılacak. Akan için düzenlenecek anma saat 10.00’da Bakırköy Mezarlığı’nda yapılacak. 

Tarık Akan, ilk kez 1973’te “Suçlu” filmindeki rolüyle Altın Portakal’da aldığı “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü, 1978’de “Maden”, 1980’de “Adak ve Sürü”, 1984’te “Pehlivan”, 1989’da “Üçüncü Göz”, 1990’da “Karartma Geceleri”, 2003’te ise “Gülüm” filmindeki rolüyle kazandı. Böylece 7 kez Altın Portakal ödülü alan tek erkek oyuncu oldu. 

Sanatçı Akan, 1985’te Berlin Uluslararası Film Festivali’nde mansiyon, 1992’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu”, 1996’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 2006’da Sinema Yazarları Derneği “Onur Ödülü”, 2007’de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nde “Sinema Emek Ödülü” kazandı.


Etiketler: #Tarık Akan

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