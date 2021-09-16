Tarık Akan’a özlemle...

16 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

16 Eylül 2016’da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tarık Akan için düzenlenen anma törenlerinden biri ‘Tarık Akan Toplantıları 3’ oldu.

Tarık Akan ayrıca bugün mezarı başında sevenleri tarafından anılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Fen - Edebiyat Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün katkılarıyla düzenlenen ‘Tarık Akan Toplantıları 3’, ‘Dil ve Anlam’ sempozyumu başladı. Program kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen ‘Uluslararası Dil ve Anlam Sempozyumu’nun sunuş konuşmasını Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz yaptı.

Sempozyumların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aziz, “Katılımcılara hoş geldiniz diyorum ve onları da en içten duygularımla selamlıyorum” dedi.

Rutkay Aziz, vefatının 5’inci yılında anılan Tarık Akan’ın başarılı bir sinema oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir kişilik de olduğunu ifade etti.