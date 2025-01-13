‘Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar’, Cumhuriyetin ilk günlerini hatırlattı: Bir tatlı huzur

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” konseri, 10 Ocak akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapıldı.

Katılımın ücretsiz olduğu gecede konserin solisti Burcu Göktürk’tü. Göktürk’e konserin bir bölümünde tamburi Ahmet Yağmur Kucur da eşlik etti. Göktürk gece boyunca ayrıca Volkan Ertem (çello), Serkan Halili (kanun), İremnur Yaşar (kemençe), Ahmet Yağmur Kucur (tanbur) ve Baturay Yarkın (piyano) ile konser verdi.

YILLAR SONRA YENİDEN

Konserin repertuvarında, 1920 ve 1930’lu yıllarda taş plaklara kaydedilmiş ancak zamanla unutulmuş şarkılar yer aldı. Bu yapıtlar, Musiki Eğitim Vakfı sanatkârları Burcu Göktürk ve Ahmet Yağmur Kucur’un uzun yıllara dayanan çalışmasıyla notaya alınarak gün yüzüne çıkarıldı. Gecede Faide Yıldız’ın “Tahir Kanto”sundan bestesi ve güftesi Muhlis Sabahattin Ezgi’ye ait “Nihavend Vals”ine, Fahri Kopuz’un “Isfahan Saz Semaisi”nden Mustafa Kemal Atatürk’ün koleksiyonunda bulunan ve Beyaz Tren seyahatleri esnasında dinlediği plaklardan alınan Hasan Fehmi Ege’nin “Tango”suna birçok eser yıllar sonra yeniden hayat buldu.

Konsere giderken solistin önünde bir mikrofon ve arkasında saz sanatçılarının olduğu sade bir sahne bekliyorduk. Ancak perde açılır açılmaz incelikli bir sahne tasarımıyla karşılaştık. Dönemin gazinolarını andıran bir dekor, o dekora eşlik eden misafirler ve dansçılar. Koreografisini Ertuğrul Akkök’ün hazırladığı gece, Cumhuriyetin ilk günlerinden bir kesiti yaşattı İstanbullulara.

Katılımcıların koltuğuna bırakılan katalogda, eserlerin sözleri ve bilgilerinin yer alması önemli bir ayrıntıydı. Aynı zamanda katalogda yer alan iki farklı barkodla, taş plak kayıtlarına ve notalarına da ulaşılması sağlanmış. Geçmişin içinde bulunduğumuz çağla bütünleştirilmesi ve yaşatılması da takdir edilesi.

NÂZIM HİKMET DOĞUM GÜNÜNDE ŞİŞLİ’DE ŞİİR VE ŞARKILARLA ANILACAK

Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet için doğumunun 123’üncü yıldönümü olan 15 Ocak’ta, Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle program düzenlenecek. Şişli Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki etkinlik öncesinde Şişli Belediyesi’nin usta şairin 123. yaşına özel hazırladığı “Şişli’de Bir Nâzım” kitabı okuyucuyla buluşacak.

Programın sunuculuğunu Altan Gördüm üstlenecek. Program saat 20.00’de Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetemizin yazarı Zeynep Oral’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Anma etkinliğinde ilk olarak geçen yıl yitirdiğimiz Genco Erkal’ın sesinden Nâzım Hikmet’in “Otobiyografi” şiiri dinlenecek. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirecekler. Levent Ülgen, “Memleketimden İnsan Manzaraları”ndan “Kartallı Kâzım” bölümünü sahneleyecek.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak. Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak. Program Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay’ın şarkılarıyla son bulacak.