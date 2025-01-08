Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktı: Konser kazancını açıkladı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:30

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayılı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplardan yapılan yasa dışı bahis sitelerinin reklam paylaşımları üzerine başlattığı soruşturmaları devam ediyor.

Başsavcılık, yasadışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ve fotoğraflarda reklam yerleştirme adı altında 'yoğun bir şekilde' yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğini belirtilerek, Durmaz'ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Emniyet işlemleri tamamlanan Kerimcan Durmaz bu sabah erken saatlerde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Kerimcan Durmaz, tutuklanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" dedi.

"ANLAŞTIĞIMIZ KİŞİLERİN BU İŞİ YAPTIKLARINDAN HABERSİZDİM"

İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mekan Malta’da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim.

Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı.

Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye’ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı."

KONSER KAZANCINI AÇIKLADI

Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladığını belirterek "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diye konuştu.