Taşıyıcı 2 filminin konusu nedir? Taşıyıcı 2 filminin IMDb puanı kaç? Taşıyıcı 2 filminin oyuncu kadrosu...
2005 yapımı aksiyon filmi Taşıyıcı 2, sinemaseverler tarafından oldukça merak edilen yapımlar arasında. Klasikleşmiş aksiyon filmlerinden olan Taşıyıcı 2; gişe başarısı, zengin oyuncu kadrosu ve konusu ile epey dikkat çekiyor. Peki,Taşıyıcı 2 filminin konusu nedir? Taşıyıcı 2 filminin IMDb puanı kaç? Taşıyıcı 2 filminin oyuncu kadrosu...
Yönetmen koltuğunda Louis Letterier'in oturduğu Taşıyıcı 2 filminin yapımcı ve senaristleri arasında ünlü sinemacı Luc Besson da yer alıyor. Jason Statham'ın oynadığı film, dünya çapında en çok ilgi gösterilen yapımlar arasında yer alıyor. İşte filme dair önemli detaylar...
TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler’de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister. Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.
TAŞIYICI 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.3/10 olarak karşımıza çıkıyor.
TAŞIYICI 2 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
- Jason Statham
- Kate Nauta
- Amber Valletta
- Matthew Modine
- Alessandro Gassman
- AnnaLynne McCord
- Jason Flemyng
- François Berléand
TAŞIYICI FİLM SERİSİ
Taşıyıcı yapımı toplam 4 seriden oluşuyor. Seri şu şekilde:
- Taşıyıcı
- Taşıyıcı 2
- Taşıyıcı 3
- Taşıyıcı: Son Hız
FİLMLE ALAKALI İLGİNÇ BİLGİLER
- Aslında filmin devam filminin çekilmesine dair bir düşünce yoktu. Fakat sinemaların ardından aşırı DVD satışları üzerine yeşil ışık yandı.
- Tarconi'nin yeri bilindiğinde ona sizde kimsiniz sorulduğundan ben aşçıyım demişti, bu ilk filmdeki Shu Qinin repliğine göndermeydi.
- Frank Martin filmde Audi A8L W12 kullanıyor. Kate Nauta'nın dans ettiği şarkıyı kendisi söylüyordu.
- Filmde sadece Nokia telefonları gözükmektedir.Cellular ve Crank filmlerindede Jason Statham Nokia kullanmaktadır.
- Oyuncuyu DVD'de Savaş Özdural seslendirmektedir.
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