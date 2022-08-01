Taşıyıcı 2 filminin konusu nedir? Taşıyıcı 2 filminin IMDb puanı kaç? Taşıyıcı 2 filminin oyuncu kadrosu...

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:54

Yönetmen koltuğunda Louis Letterier'in oturduğu Taşıyıcı 2 filminin yapımcı ve senaristleri arasında ünlü sinemacı Luc Besson da yer alıyor. Jason Statham'ın oynadığı film, dünya çapında en çok ilgi gösterilen yapımlar arasında yer alıyor. İşte filme dair önemli detaylar...

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank Martin, işinde en iyisidir. Özel Kuvvetler’de görevli bir Taşıyıcı olan Frank ziyadesi ile yoğun tempoda ve yüksek enerji ile geçen günlerine bir ara verme gereksinimi duyar. Miami sahillerinde daha sakin işlerle ilgilenmek ister. Ancak kariyerinin etkisi onu pek bırakacak gibi değildir. Tekrar bir görev altına girmişti ve yeni bir macera kendisini beklemektedir. Taşıyıcı bir kez daha sahne alır. Ancak bu kez daha öncekinden de daha tehlikeli sularda hatta daha da yüksek bir performansla yüzmesi gerekmektedir.

TAŞIYICI 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6.3/10 olarak karşımıza çıkıyor.

TAŞIYICI 2 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jason Statham

Kate Nauta

Amber Valletta

Matthew Modine

Alessandro Gassman

AnnaLynne McCord

Jason Flemyng

François Berléand

TAŞIYICI FİLM SERİSİ

Taşıyıcı yapımı toplam 4 seriden oluşuyor. Seri şu şekilde:

Taşıyıcı

Taşıyıcı 2

Taşıyıcı 3

Taşıyıcı: Son Hız

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