96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimler? 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?
Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği 2008 yapımı 96 Saat filmi, sık sık TV ekranlarında izleyiciyle buluşan filmlerden. 3 seriden oluşan yapımının ilki olan 96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimler? 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?
Orjinal adı 'Taken' olan 96 Saat filmi bir gerilim, polisiye yapımıdır. Film, Fransa, Amerika ve İngiltere ortak yapımı olarak çekildi. İşte merak edilen filmin detayları...
96 SAAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan'ın kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.
96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Liam Neeson – Bryan Mills
- Maggie Grace – Kim Mills
- Famke Janssen – Lenore
- Xander Berkeley – Stuart
- Katie Cassidy – Amanda
- Olivier Rabourdin – Jean-Claude
- Holly Valance – Sheerah
96 SAAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ
Filmin IMDb puanı 7.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.
96 SAAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.
İlgili Haberler
- Çılgın Joe filminin konusu nedir? Çılgın Joe filminin IMDb puanı kaç? Çılgın Joe filmi oyuncu kadrosu...
- Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Çılgın İkili 2 filmi IMDb puanı kaç?
- Biz Eski Usul Öldürürüz filmi konusu nedir? Biz Eski Usul Öldürürüz oyuncuları kimler? Biz Eski Usul Öldürürüz IMDb puanı kaç?
-
Video Haberler
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
- 'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi; çocuğa vurdu
- Üsküdar-Çekmeköy metrosunda dans ederek gittiler
- KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
- Sarıgül 'merhaba' dedi, yurttaş gülme krizine girdi
- Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
- Yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü
- Ürkütücü sesler köyde hayatını kabusa çevirdi
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- AKP ve CHP oylarında büyük değişim
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- Çok konuşulacak Merkez Bankası iddiası
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'