96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimler? 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?

Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği 2008 yapımı 96 Saat filmi, sık sık TV ekranlarında izleyiciyle buluşan filmlerden. 3 seriden oluşan yapımının ilki olan 96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimler? 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 14:21
96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimler? 96 Saat filminin IMDb puanı kaç?
Abone Ol google-news

Orjinal adı 'Taken' olan 96 Saat filmi bir gerilim, polisiye yapımıdır. Film, Fransa, Amerika ve İngiltere ortak yapımı olarak çekildi. İşte merak edilen filmin detayları...

96 SAAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan'ın kendisinin Los Angeles'te, kaçırılan kızının ise Paris'te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER? 

  • Liam Neeson – Bryan Mills
  • Maggie Grace – Kim Mills
  • Famke Janssen – Lenore
  • Xander Berkeley – Stuart
  • Katie Cassidy – Amanda
  • Olivier Rabourdin – Jean-Claude
  • Holly Valance – Sheerah

 96 SAAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ

Filmin IMDb puanı 7.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.

96 SAAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.


96 Saat Aksiyon Filmi Film IMDb

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler