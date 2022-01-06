Tatbikat Sahnesi'nde yeni yılda, yeni oyunlar

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Hatırlayalım, Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Elvin Beşikçioğlu ile birlikte 2013 yılında kendi sahneleri olan Tatbikat Sahnesi’ni kurdu.

O günden bugüne birçok oyuna imza atan oyuncu, her çalışmasında başarısından söz ettirmeye devam ediyor.

Tatbikat Sahnesi, yeni yılın ilk ayında beş oyun ile tiyatroseverlerle buluşuyor.

Xavier Durringer’in yazdığı “Acting” adlı oyunu, Elvin ve Erdal Beşikçioğlu birlikte yönetti. “Acting” adlı oyunda, Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz oynuyor.

Erdal Beşikçioğlu, oyunun içinde sektörün şahane bir eleştirisi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Sektör eleştirisini üçüncü bir gözden okuyup, kendi içimizdeki durumu da dahil ederek seyirciyle buluşturduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geldi. Sanırım izleyici de oyundan büyük keyif aldı. Biz bu oyunu Elvin ile birlikte yönettik. Konservatuvardan beri aynı zamanda iyi arkadaşız Elvin’le. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Ve öyle olunca çalışması da keyifli oluyor.’’

Oyunda, hapishane koğuşu sahneye dönüşüyor.

Oyunun konusu cinayet hükümlüsü bir oyuncu-yönetmen ile iki koğuş arkadaşının arasında geçiyor. Oyunculuk üzerinden sanat, şöhret, popülerlik kavramları güncel göndermelerle akıcı biçimde işleniyor. Bugün saat 20.30’da Fişekhane’de sahnelenecek oyun sonrasında, 8 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 10-11, 22-23 Ocak’ta Ankara Tatbikat Sahnesi’nde seyirci ile buluşacak.

Özellikle yakın zamanda sahnelenmeye başlayan, Beşikçioğlu’nun da yönetmenliğini üstlendiği, Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskalic’in yazdığı “Küvetteki Gelinler” yeni mevsimde dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sayfada oyunla ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşmıştım. Oyuncuların başarısı görülmeye değer. Sahnedeki su dolu küvetlerin içinde ayakta alkışlanan bir performans sergiliyorlar. “Küvetteki Gelinler”de, üç kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmaları ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmeleri anlatılıyor. Oyunda Hazal Türesan, Naz Göktan ve Selin Zafertepe rol alıyor.

Oyun, 13-14 Ocak’ta Ankara Tatbikat Sahnesi’nde 20 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 26 Ocak’ta Fişekhane’de, 28-29 Ocak’ta tekrar Ankara Tatbikat Sahnesi’nde izlenebilecek.

EĞİTİM SİSTEMİNE GÖNDERME

Eğitim sisteminin irdelendiği “Gidion’un Düğümü”nün yazarı Johnny Adams.

Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye konulan “Gidion’un Düğümü” 15-16 Ocak’ta İstanbul Fişekhane’de sahnelenecek. Oyun, bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek seyirciyi adalet, sanat, farkındalık ve suçluluk duygusu üzerinden gerçeklerle yüz yüze bırakan Gidion’un Düğümü’nde Elvin Beşikçioğlu ve Selin Tekman rol alıyor.

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ’NE 15 YILDIR DEVAM

Erdal Beşikçioğlu, tiyatro klasiği tek kişilik oyunu Rus yazar Nikolay Gogol’un ölümsüz eseri, “Bir Delinin Hatıra Defteri”ni 15. yılında da sahneliyor. Beşikçioğlu’nun sahnedeki hareketli vinç üzerinde bir performanla yorumladığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunu, 12-13 Ocak’ta İstanbul Fişekhane’de, 16 Ocak’ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 27-28 Ocak’ta Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyun 18 Şubat’ta ise İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde dev bir gösteriye hazırlanıyor.

