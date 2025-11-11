Tayyar Eren’in “İnsan-İnsan” resim-desen sergisi açılacak

Ödüllü sanatçı Tayyar Eren’in “İnsan-İnsan” resim-desen sergisi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği çatısı altında bulunan Turgut Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde görücüye çıkacak. 18 Kasım’da 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kokteyl ile açılışı yapılacak sergi, 29 Kasım’a kadar gezilebilecek. Sergi, pazar ve pazartesi günlerinin aynı sıra resmi tatiler haricinde her gün görülebilecek.