Tayyar Eren – İnsan–İnsan

Tayyar Eren, insan bedenini merkeze alan desen ve resimleriyle 18–29 Kasım 2025 tarihleri arasında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde “İnsan–İnsan” başlıklı sergisiyle izleyicilerle buluşuyor. Açılış kokteyli 18 Kasım Salı günü 18.00–20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Eren için sanat, dış dünyanın kopyası değil; algının ve düşüncenin bedende bıraktığı izlerin görünür kılınmasıdır. Onun çizgisi, varoluşun nabzını tutan bir sismograf gibi titreşimleri kaydeder; dalıp çıkan duyguların ritmini ve kırılmaların yankısını taşır. Figür, yalnızca “benzerlik” isteyen bir gölge olarak değil, zaman, hafıza ve bedensel deneyimin kesiştiği bir eşik olarak belirir. Sanatçı, espasın yani mekânın nefesiyle aksiyonun yani bedenin hareketini buluşturduğu yerde resmi kurar; boşluk ile çizgi arasındaki gerilim bakışa düşünsel bir alan açar. Piyasanın ve kurumların hızına teslim olmayan bir etikle çalışan Eren, “Sanatın kaynağı içsel ihtiyaç ve duygusal ifadedir; odak noktam insan bedenidir. Beni ilgilendiren, dış gerçekliği kopyalamak değil, onu algı ve düşünce süzgecimden geçirerek yorumlamaktır” diyor. Leke, çizgi ve ritmi fazlalıkları dışarıda bırakan bir ekonomiyle kullanır; omuzun ağırlığı, boynun yayı, yüzün çözülen sınırları üzerinden insanın kırılgan gücünü görünür kılar. Modelden çok tanıklığı önemser; beden yalnızca görülen değil, duyulan ve düşünülen bir varlık olarak ele alınır. Çizgi kimi zaman bir nefes alıp verme, kimi zaman bir itiraf kadar çıplak, bir dua kadar yalın durur. Amaç, figürü betimlemek değil, onu fikirle yeniden kurmak ve izleyicinin belleğinde etik bir sızı yerleştirmektir: insanın insana tuttuğu ayna.





1944’te Merzifon’da doğan Tayyar Eren, 1968’de İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1972–1974 yılları arasında ressam Lütfü Günay’dan desen ve boya dersleri aldı; 1974–1975’te çalışmalarını Londra’da sürdürdü. 1981–1982’de Avrupa’nın önemli sanat merkezlerinde araştırmalar yaptı; 2001’de Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Jacobo Borges ile espas, Prof. Hermann Nitsch ile aksiyon resmi üzerine çalıştı. 2002’de 30. DYO Resim Yarışması’nda (Avni Arbaş, Prof. Dr. Münie Ekonomi, Hayati Misman, Abdülkadir Günyaz, Dr. Nazan Ölçer, Naile Akıncı, Ferruh Başağa’nın yer aldığı Seçici Kurul tarafından) Birincilik Ödülü’ne, 2010’da Sanata Saygı Derneği’nin Sanatçıya Saygı Ödülü’ne değer görüldü. Sanatçı çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürüyor.





Sergi, Sukarno Cad. 41/1, Yıldızevler, Çankaya–Ankara adresindeki BRHD Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde Pazar ve Pazartesi ile resmî tatiller dışında her gün 12.00–18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Ankaralı izleyiciler, Eren’in çizgi ile boşluk arasında kurduğu düşünsel mekânda “insanın insana bakışı”nı yeniden okumaya davetlidir.