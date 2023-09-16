Teklif gittiğini ilk Cumhuriyet duyurmuştu: Devlet Opera ve Balesi'nin yeni genel müdürü Tan Sağtürk

Yayınlanma: 16.09.2023 - 10:31

Güncelleme: 16.09.2023 - 10:32

Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi genel müdürü olarak atandı. Sağtürk’e teklifin gittiğini ilk kez 24 Ağustos tarihli gazetemizde biz duyurmuştuk.

Haberde; “Telefonla ulaştığımız ve teklifi doğrulayan Sağtürk, Değerlendirme sürecindeyim” ifadelerine yer vermiştik. Sağtürk, kurumun başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.

TAN SAĞTÜRK HAKKINDA

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 tarihinde İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs bale ve dans okulları kurucusudur. Tan Sağtürk bale ve dans Eğitim Merkezi’ni açarak baleyi geniş kitlelere sevdirdi. Fransız Devlet Balesi’ne yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien KÜLTÜR (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır.



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