Teklif gittiğini ilk Cumhuriyet duyurmuştu: Devlet Opera ve Balesi'nin yeni genel müdürü Tan Sağtürk
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Tan Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu. Sağtürk'e teklif gittiğini ilk kez Cumhuriyet duyurmuştu.
Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi genel müdürü olarak atandı. Sağtürk’e teklifin gittiğini ilk kez 24 Ağustos tarihli gazetemizde biz duyurmuştuk.
Haberde; “Telefonla ulaştığımız ve teklifi doğrulayan Sağtürk, Değerlendirme sürecindeyim” ifadelerine yer vermiştik. Sağtürk, kurumun başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.
TAN SAĞTÜRK HAKKINDA
Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 tarihinde İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs bale ve dans okulları kurucusudur. Tan Sağtürk bale ve dans Eğitim Merkezi’ni açarak baleyi geniş kitlelere sevdirdi. Fransız Devlet Balesi’ne yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien KÜLTÜR (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır.
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN SANATÇI GENEL MÜDÜRLER 1951-2018
- Muhsin Ertuğrul 1949-1951 Devlet Tiyatroları (Rejisör, kurucu)
- Cevat Memduh ALTAR 1951-1954 Devlet Tiyatroları (Müzik bilimci)
- Muhsin Ertuğrul 1954-1958 Devlet Tiyatroları (Rejisör, kurucu)
- Cüneyt GÖKÇER 1958-1968 Devlet Tiyatroları (Rejisör)
- Cüneyt GÖKÇER 1961-1968 DT ile DOBGM ayrıldıktan sonra 1968’e kadar DTGM
- Aydın GÜN 1968-1971 DOBGM kuruldu (Rejisör, kurucu)
- Necil Kazım AKSES 1971-1972
- Mithat FENMEN 1973-1976
- Şevki TAŞTAN 1976-1977 Vekalet Genel Müdür Yardımcısı
- Ferit TÜZÜN 1977 Genel Müdürlük orkestra şefi
- İlhan ÖZSOY 1977-1979 Genel müdürlük orkestra sanatçısı
- Gürer AYKAL 1979-1980 Cumhurbaşk. Senfoni Orkestrası sanatçısı
- Yalçın DAVRAN 1980-1984 Genel müdürlük solist sanatçısı
- Ulvi YÜCELEN 1984-1988 Hacettepe Üniversitesi Devlet Kons.
- Bozkurt KURUÇ 1988 Devlet Tiyatroları
- Erol GÖMÜRGEN 1988-1991 Hacettepe Üniversitesi Devlet Kons.
- Rengim GÖKMEN 1992-1995 İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sant.
- H.Hüseyin AKBULUT 1995-2000 Cumhurbaşk. Senfoni Orkestrası Müdürü
- Remzi BUHARALI 2000-2005 Genel Müdürlük orkestra sanatçısı
- Meriç SÜMEN KANAN 2005-2007 İstanbul DOB Müdürlüğü devlet sanatçısı
- Prof. Rengim GÖKMEN 2007-2014 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
- Selman ADA 2014-2018 DOBGM orkestra şefi, besteci
- Murat KARAHAN 2018- 2023 DOBGM solist sanatçı, tenor
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