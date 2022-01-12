Tematik Sergiler'in son ayağı: 'Zaman'

12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:03

Tematik Sergiler üçlemesinin üçüncü ve son ayağı olan 'Zaman', Karantina Mekan’da 18 Şubat / 4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tematik sergilerin ilk ayağı olan Bellek’te Andrey Tarkovski’nin izini sürerken, ikinci sergi Yolda’da ise hakikati kesintisiz arayışında Krzysztof Kieslowski’nin yolculuğuna göndermeler yapılmıştı.

Zaman’da son konuk ise Theodoros Angelopoulos...

TEMA

"Yaşamın kendisi bir yolculuk. Ben tarihten etkilendim çünkü sarsıntıların, sivil savaşların, diktatörlüklerin olduğu bir dönemde yaşadım. Bu olaylar çocukluğumdan başlayarak beni değiştirdi. Tarih bir anlamda zamanda yolculuğa çıkmaktır da. Zaman kavramı birçok biçemde açıklanabilir.

Zaman biziz."

24 Ocak 2012 ‘de, "The Other Sea'' adlı yeni filminin çekimi için yürürken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Theodoros Angelopoulos, bir röportajında zaman ile ilgili yukarıdaki cümleleri kuruyordu.

'Zaman' sergisinde, Theo Angelopoulos’un sonsuzluğa uzanan yolculuğunda ona eşlik edilecek, sanatseverler Angelopoulos’un yoldaşı olmaya çağırılacak.

Sergiye son başvuru tarihi 24 Ocak 2022 olarak belirlendi.

NO238 NEDİR?

No238 İzmir'de 2018 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor. Görsel kültür üzerine düşünme, fotoğraf projeleri üretme alanında çalışan bağımsız kültür sanat mekânı olan No238'in yürütücülüğünü belgesel fotoğrafçılar Serkan Çolak ve Sinan Kılıç üstleniyor.