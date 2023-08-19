Teoman yeni parçasını Necip Fazıl'a adadı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 22:08

Güncelleme: 19.08.2023 - 22:08

Şarkıcı ve söz yazarı Teoman, yeni single'ını tanıttı. Teoman, "Kendi Vatanında Parya" ismini taşıyan parçanın ismi için Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirinden esinlendi.

29 Eylül'de piyasaya süreceği yeni single'ını Necip Fazıl'a adadığını açıklayan Teoman, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a da atıflarda bulunduğu şarkıya dair paylaşımın altına şunları yazdı:

"Kendi Vatanında Parya

aydın bir gecede birden aydınlandı geçen yıl

bir başkadır dizisi yayınlandığında

neftflix’te televizyonda

nuri bilge’nin kış uykusunda aydınlanmamış mıydı

hayır aydınlanmamıştı, filmi zerre anlamamıştı

ama zevkten bayılmıştı

11 dakka alkışlanmıştı nbc bin filmi cannes’da

8 değil, 9 değil, 10 değil, tamı tamına 11 dakika

önemli olan buydu tabi aydının dünyasında

nuri’nin onunla taşak geçtiğinin farkına varmamış mıydı filmde

hayır varmamıştı, ince söylenince anlamıyordu bazı şeyleri

o yüzden kalın kalın kapkalın söylenince anladı anca bir başkadır da

peki aydın niye beklemişti aydınlanmak için bir başkadır’ı

15 yaşında anlaması gerekeni, niye anlamıştı 45 yaşında,

biraz geç değil miydi, 45 yaş geç değil miydi?

aa, yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi

yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi

Kendi Vatanında Parya

yaşamak bir orman gibiyi söylemiyor şimdi aydın

onun hislerini anlatan başka biri var.

aa, şimdiye kadar nasıl anlamamış nasıl bir şey diye olmak öteki

a vah vah, yoksa zannettiği kadar zeki ve kültürlü olmayabilir miydi.

aaa, bakın aydın ve hislerini kim anlatıyor en iyi şimdi

necip fazıl kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ÜNLÜ şair ismi,

aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi

hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı vardı yapacak daha önemli işleri

ah be şimdi geç kaldı, halbuki onu anlatıyordu necip fazıl’ın dizeleri

Kendi Vatanında Parya

teoman der ki, hiçbir şey için geç değil

otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla

sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma

zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga

toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana

bak sevgi ve mantık böceği oldu, teoman bile bu yaştan sonra

türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun

geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin

kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra

yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun

olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında,

Kendi Vatanında Parya"