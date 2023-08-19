Teoman yeni parçasını Necip Fazıl'a adadı
Ünlü şarkıcı Teoman, "Kendi Vatanında Parya" isimli yeni parçasını "Sakarya Türküsü" şiirinden esinlendiği Necip Fazıl Kısakürek'e adadı.
Şarkıcı ve söz yazarı Teoman, yeni single'ını tanıttı. Teoman, "Kendi Vatanında Parya" ismini taşıyan parçanın ismi için Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirinden esinlendi.
29 Eylül'de piyasaya süreceği yeni single'ını Necip Fazıl'a adadığını açıklayan Teoman, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a da atıflarda bulunduğu şarkıya dair paylaşımın altına şunları yazdı:
"Kendi Vatanında Parya
aydın bir gecede birden aydınlandı geçen yıl
bir başkadır dizisi yayınlandığında
neftflix’te televizyonda
nuri bilge’nin kış uykusunda aydınlanmamış mıydı
hayır aydınlanmamıştı, filmi zerre anlamamıştı
ama zevkten bayılmıştı
11 dakka alkışlanmıştı nbc bin filmi cannes’da
8 değil, 9 değil, 10 değil, tamı tamına 11 dakika
önemli olan buydu tabi aydının dünyasında
nuri’nin onunla taşak geçtiğinin farkına varmamış mıydı filmde
hayır varmamıştı, ince söylenince anlamıyordu bazı şeyleri
o yüzden kalın kalın kapkalın söylenince anladı anca bir başkadır da
peki aydın niye beklemişti aydınlanmak için bir başkadır’ı
15 yaşında anlaması gerekeni, niye anlamıştı 45 yaşında,
biraz geç değil miydi, 45 yaş geç değil miydi?
aa, yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi
yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi
Kendi Vatanında Parya
yaşamak bir orman gibiyi söylemiyor şimdi aydın
onun hislerini anlatan başka biri var.
aa, şimdiye kadar nasıl anlamamış nasıl bir şey diye olmak öteki
a vah vah, yoksa zannettiği kadar zeki ve kültürlü olmayabilir miydi.
aaa, bakın aydın ve hislerini kim anlatıyor en iyi şimdi
necip fazıl kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ÜNLÜ şair ismi,
aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi
hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı vardı yapacak daha önemli işleri
ah be şimdi geç kaldı, halbuki onu anlatıyordu necip fazıl’ın dizeleri
Kendi Vatanında Parya
teoman der ki, hiçbir şey için geç değil
otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla
sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma
zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga
toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana
bak sevgi ve mantık böceği oldu, teoman bile bu yaştan sonra
türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun
geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin
kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra
yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun
olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında,
Kendi Vatanında Parya"
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