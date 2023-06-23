EYT'den emekli olan Teoman'dan itiraf: 'Menajerim bana harçlık verir'

EYT'den (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emekli olan ünlü rockçı Teoman, Bebek'te gazetecilerin 'İlk maaşınızı alabildiniz mi?' sorusuna yanıt verdi. Teoman, "Menajerim bana harçlık verir ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:37
EYT'den emekli olan Teoman'dan itiraf: 'Menajerim bana harçlık verir'
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Teoman, geçen günlerde Bebek'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Yoğun bir konser maratonundan çıktığını ve bir süre tatil yapacağını ifade eden Teoman, "Şu an tatildeyim. Geziyorum, spora gidiyorum, İstanbul'un tadını çıkartıyorum" diye konuştu.  

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre emekli olmasıyla alakalı kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Teoman, "İnsanlar beni gençliğimden 'Serseri Teoman' olarak bildikleri için onlara komik geliyor" ifadelerini kullandı.

"İlk emekli maaşınızı ve bayram ikramiyenizi alabildiniz mi?" sorusuna da cevap veren Teoman, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir, ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok, ben hala çocuk gibi yaşıyorum. Aydan aya harçlık alıp ona göre yaşarım ama emekli olmak beni ayrı bir mutlu etti" dedi.

"ARKAMDAN 'EYT'Lİ TEOMAN' DİYE BAĞIRANLAR VAR"

Teoman, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, gülmüştü.



EYT teoman

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