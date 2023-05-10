Teoman seçim tavrını açıkladı... Dikkat çeken vurgular
Şarkıcı Teoman, 14 Mayıs seçiminde kime oy vereceğine ilişkin merak konusu olan soru üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı açıklamasında "Teoman, adalet konusunda duyarlı, laik Türkiye'yi savunan, eğitim sisteminde güçlü değişiklikler yapacak, Atatürkçü, çağdaş, ilerici adaya oy verecek" dedi.
Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden Teoman, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem Milletvekili genel seçimlerinde hangi adaya oy vereceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Teoman, Instagram hesabından "Teoman seçimde kime oy verecek?" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Teoman, adalet konusunda duyarlı, laik Türkiye'yi savunan, eğitim sisteminde güçlü değişiklikler yapacak, Atatürkçü, çağdaş, ilerici adaya oy verecek.
Teoman hepinizi oy vermeye çağırıyor. Burası sizin ülkeniz ve burada yaşayacaksınız. Yaşadığınız ülkeye bunu borçlusunuz. Siz de oy verin."
İşte Teoman'ın hesabından yapılan paylaşım:
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