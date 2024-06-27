Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:20

2024 yılının en hasılatlı filmi olan Ters Yüz 2'nin konusu ve seslendirmeleri merak ediliyor. 2015 yılında ilk filmi ile izleyicisi ile buluşan Ters Yüz 9 yıllık aranın ardından beyazperdedeki yerini aldı. Peki, Ters Yüz 2 filminin konusu ne? Ters Yüz 2 filmi kimler seslendiriyor? İşte ayrıntılar...

TERS YÜZ 2 FİLMİNİN TÜRKÇE DUBLAJINI KİMLER SESLENDİRİYOR?

Filmin Türkçe seslendirmelerinde Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke gibi duyguları yine aynı isimler selendirecek:

Neşe - Aysun Topar

Üzüntü - Gupse Özay

Korku - Murat Şen

Öfke - Ercan Demirel

Bu filmde eklenen Kaygı karakterini seslendiren isim ise Aslı İnandık.

TERS YÜZ 2'NİN KONUSU NE?

Disney ve Pixar'ın "Ters Yüz 2" filminde, ergenliğe adım atan Riley'nin zihnine döneriz. Merkez'de aniden bir tadilat başlar ve hiç hesapta olmayan yeni Duygular'a yer açılır! Uzun zamandır işleri başarıyla yürüten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, Kaygı geldiğinde neler hissedeceklerini bilemez.

TERS YÜZ FİLMİNİN SESLENDİRMENLERİ KİM?

Maya Hawke - Kaygı

Ayo Edebiri - Gıpta

Adèle Exarchopoulos - Bıkkınlık

Liza Lapira - Tiksinti

Tony Hale - Korku

Amy Poehler - Neşe

Paul Walter Hauser - Utanç

Lilimar Hernandez - Valentina "Val" Ortiz

Lewis Black - Öfke

Phyllis Smith - Üzüntü

June Squibb - Nostalji

Yvette Nicole Brown - Koç Roberts

Diane Lane - Mrs. Andersen

Frank Oz - Polis Dave

Kyle MacLachlan - Baba

Steve Purcell - Gizli Sır