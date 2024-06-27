Ters Yüz 2 filminin konusu ne? Ters Yüz 2 filmi kimler seslendiriyor?
Ters Yüz, 9 yıllık bir aranın ardından devam filmi ile izleyicisi ile buluştu. Filmin konusu ve seslendirmeleri ise merak edildi. Peki, Ters Yüz 2 filminin konusu ne? Ters Yüz 2 filmi kimler seslendiriyor?
2024 yılının en hasılatlı filmi olan Ters Yüz 2'nin konusu ve seslendirmeleri merak ediliyor. 2015 yılında ilk filmi ile izleyicisi ile buluşan Ters Yüz 9 yıllık aranın ardından beyazperdedeki yerini aldı. Peki, Ters Yüz 2 filminin konusu ne? Ters Yüz 2 filmi kimler seslendiriyor? İşte ayrıntılar...
TERS YÜZ 2 FİLMİNİN TÜRKÇE DUBLAJINI KİMLER SESLENDİRİYOR?
Filmin Türkçe seslendirmelerinde Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke gibi duyguları yine aynı isimler selendirecek:
Neşe - Aysun Topar
Üzüntü - Gupse Özay
Korku - Murat Şen
Öfke - Ercan Demirel
Bu filmde eklenen Kaygı karakterini seslendiren isim ise Aslı İnandık.
TERS YÜZ 2'NİN KONUSU NE?
Disney ve Pixar'ın "Ters Yüz 2" filminde, ergenliğe adım atan Riley'nin zihnine döneriz. Merkez'de aniden bir tadilat başlar ve hiç hesapta olmayan yeni Duygular'a yer açılır! Uzun zamandır işleri başarıyla yürüten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, Kaygı geldiğinde neler hissedeceklerini bilemez.
TERS YÜZ FİLMİNİN SESLENDİRMENLERİ KİM?
Maya Hawke - Kaygı
Ayo Edebiri - Gıpta
Adèle Exarchopoulos - Bıkkınlık
Liza Lapira - Tiksinti
Tony Hale - Korku
Amy Poehler - Neşe
Paul Walter Hauser - Utanç
Lilimar Hernandez - Valentina "Val" Ortiz
Lewis Black - Öfke
Phyllis Smith - Üzüntü
June Squibb - Nostalji
Yvette Nicole Brown - Koç Roberts
Diane Lane - Mrs. Andersen
Frank Oz - Polis Dave
Kyle MacLachlan - Baba
Steve Purcell - Gizli Sır
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