'Ters Yüz 2', 'Barbie'nin rekorunu kırabilecek mi?

Ntv'nin aktardığı habere göre, 2023 yılının en iyi açılışını yapan "Barbie", 162 milyon hasılat elde etmişti.

Deadline'ın haberine göre, "Ters Yüz 2", Barbie'nin rekorunu kıramasa bile, tüm zamanların yüksek açılışını yapan ikinci animasyon filmi olabilir.