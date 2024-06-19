'Ters Yüz 2', 'Barbie'nin rekorunu kırabilecek mi?
Oscar ödüllü animasyon "Ters Yüz"ün devam filmi "Ters Yüz 2", geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Filmin gişe rekoru kırabileceği düşünülüyor.
Disney ve Pixar imzalı animasyon filmi "Ters Yüz 2", 14 Haziran'da vizyona girdi. Animasyon türündeki filmin, bu yazın en çok kazanan film olacağı düşünülüyor.
2015 yapımı "Ters Yüz"ün devamı filminin 150 milyon dolar ile açılış yapması bekleniyor.
"Super Mario Bros Movie" filmi geçtiğimiz yıl 146,3 milyon dolar hasılatla açılış yapmıştı. "Ters Yüz", tüm zamanların en büyük açılışını yapan animasyon filmi olabilir veya ikinci sıraya yerleşebilir.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AÇILIŞINI YAPAN İKİNCİ ANİMASYON
Geçtiğimiz yazın ve yılın en çok kazanan filmi ise "Barbie" olmuştu. Animasyon filmin, "Barbie"nin rekorunu kırabileceği tahmin ediliyor.
Ntv'nin aktardığı habere göre, 2023 yılının en iyi açılışını yapan "Barbie", 162 milyon hasılat elde etmişti.
Deadline'ın haberine göre, "Ters Yüz 2", Barbie'nin rekorunu kıramasa bile, tüm zamanların yüksek açılışını yapan ikinci animasyon filmi olabilir.
"Incredibles 2", 182 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken "The Super Mario Bros. Movie" 146,3 milyon dolar hasılatla ikinci sırada.
TANITIMI REKOR KIRDI
Dokuz yıl aradan sonra izleyiciyle buluşan "Ters Yüz 2"de Riley'nin ergenliğe girişi ve yaşadığı duygu durumlarını ele alınıyor.
Filmin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırmıştı.
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