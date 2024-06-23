'Ters Yüz 2' zirvede: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

"Ters Yüz 2" ilk haftasında yaklaşık 605 bin seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı. Film, tüm zamanlar Haziran ayı ilk hafta seyirci rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2024 Pazar, 14:07
'Ters Yüz 2' zirvede: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

1. TERS YÜZ 2 (INSIDE OUT 2) 

603 bin 949 seyirci

‘Ters Yüz 2’de artık bir ergen olan Riley’nin aklına geri dönüyoruz. 

'Ters Yüz 2' zirvede: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

2. SİCCİN 7 

219 bin 531 seyirci

Mafya'dan kaçan Kemal ve ailesinin yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu günler aktarılıyor.

'Ters Yüz 2' zirvede: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

3. GARFIELD (THE GARFIELD MOVIE)

38 bin 107 seyirci

Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında yaratılan ve hikâyeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan Garfield'ın animasyon filmi, kayıp babası Vic ile yolları yeniden kesişen Garfield'ın, arkadaşı Ollie ile birlikte yaşadığı maceraları konu ediniyor.

'Ters Yüz 2' zirvede: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

4. MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENI KRALLIK (KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES) 

26 bin 124 seyirci

Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball’un yönettiği film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor. 

'Ters Yüz 2' zirvede: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

5.  BAD BOYS: YA HEP YA HİÇ (BAD BOYS: RIDE OR DIE) 

22 bin 603 seyirci

Film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bu kez yapılan bir tezgah sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.

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