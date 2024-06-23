'Ters Yüz 2' zirvede: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler
"Ters Yüz 2" ilk haftasında yaklaşık 605 bin seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı. Film, tüm zamanlar Haziran ayı ilk hafta seyirci rekorunu kırdı.
1. TERS YÜZ 2 (INSIDE OUT 2)
603 bin 949 seyirci
‘Ters Yüz 2’de artık bir ergen olan Riley’nin aklına geri dönüyoruz.
2. SİCCİN 7
219 bin 531 seyirci
Mafya'dan kaçan Kemal ve ailesinin yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu günler aktarılıyor.
3. GARFIELD (THE GARFIELD MOVIE)
38 bin 107 seyirci
Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında yaratılan ve hikâyeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan Garfield'ın animasyon filmi, kayıp babası Vic ile yolları yeniden kesişen Garfield'ın, arkadaşı Ollie ile birlikte yaşadığı maceraları konu ediniyor.
4. MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENI KRALLIK (KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES)
26 bin 124 seyirci
Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball’un yönettiği film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor.
5. BAD BOYS: YA HEP YA HİÇ (BAD BOYS: RIDE OR DIE)
22 bin 603 seyirci
Film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bu kez yapılan bir tezgah sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.
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