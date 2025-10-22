Tespitleriyle Türkiye gündemine oturmuştu: 'Sosyal Çürüme' kitap oldu!

Türkiye’de gündem olan bir sokak röportajında “Türkiye’de sosyal çürüme var, dönüşü olmayan bir yerdeyiz” sözleriyle dikkat çeken Akademisyen Zeliha Bürtek, bu kez düşüncelerini bir kitapta topladı. Gazeteci-Yazar Gülşen İşeri’nin sorularıyla derinleşen “Sosyal Çürüme”, hem bireysel hem toplumsal bir yüzleşme çağrısı yapıyor.

Kitap, yalnızca ekonomik krizleri değil, toplumsal dayanışmanın zayıflamasından gündelik tahammülsüzlüğe, şiddetten kadın cinayetlerine kadar uzanan sosyal çözülmenin nedenlerini ve etkilerini inceliyor.

Zeliha Bürtek, yaşadığımız döneme dair çarpıcı gözlemlerini paylaşırken, Gülşen İşeri de keskin sorularıyla bu söyleşiyi derinleştiriyor. “Sosyal Çürüme”, sadece bir röportaj kitabı değil; Türkiye’nin bugünüyle hesaplaşan, okurunu düşünmeye ve sorgulamaya davet eden bir toplumsal bellek çalışması niteliğinde.

Kitap, “çürüme” kavramını yalnızca bir eleştiri değil, aynı zamanda yeniden inşa için bir çağrı olarak sunuyor.

“Sosyal Çürüme”, tüm kitapçılarda okurlarıyla buluşuyor.