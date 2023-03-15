Bütün Saadetler Mümkündür filmi konusu ne, nerede, ne zaman çekildi? Bütün Saadetler Mümkündür filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:06

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:06

Dram türündeki Bütün Saadetler Mümkündür filmi, 2018 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Selman Kılıçaslan ve Onur Şener'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Selman Kılıçaslan'ın oturduğu film, 2 gencin aşk hikayesini konu alıyor. İşte, film ile ilgili merak edilenler...

BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR FİLMİ KONUSU NE?

Selman Kılıçaslan'ın yönettiği Bütün Saadetler Mümkündür, mühendislik okuyan Ali'nin, solistlik yapan ve yalnız bir adamın bakımını üstlenen Gülce ile tanıştıktan sonra değişen hayatını konu ediniyor.

Mühendislik öğrencisi Ali, okuduğu küçük şehirden ayrılarak Erasmus projesiyle yurtdışına çıkma hayalleri kurar. Bununla beraber kendisini tanımaya çalıştığı, hayata dair sorular sorduğu bir arayış sürecindedir. Sakin hayatı, türkü kafede solistlik yapan Gülce'den hoşlanmasıyla beraber hareketlenir. Bir hemşire adayı olan Gülce, yaşadığı maddi sıkıntılarını aşmak için Adapazarı'nın eski mahallelerinden birinde yaşlı ve yalnız bir adamın bakıcılığını yapar. Gülce'ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, Mevlüt'ün de hikâyesine ortak olur. Ali arayışını bu karşılaşmanın eşiğinde sürdürür, cevabını kitaplarda bulamayacağı bir soruyla beraber... Bütün saadetler mümkün müdür?

BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

- Ruhi Sarı

- Kemal Uçar

- Nilay Erdönmez

- Arif Erkin Güzelbeyoğlu

- Ataberk Ural

BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Bütün Saadetler Mümkündür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.