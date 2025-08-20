Tevfik Fikret ölümünün 110. yılında anıldı!

Aşiyan Müzesi Sorumlusu Nebahat Yusoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma törenine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sarıyer Şubesi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, sanatçılar, gazeteciler ve usta sanatçı Tevfik Fikret’i sevenler katıldı.

ADD Sarıyer Şubesi Kültür ve Sanat Bölümü Başkanı Şengül Baydar, "Biz Atatürkçü Düşünce Derneği Sarıyer Şubesi olarak, Tevfik Fikret’i sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda fikirlerimizin öncüsü ve cumhuriyetimizin fikri mimarlarından biri olarak görüyoruz. Tevfik Fikret’in aydınlık zihni, Atatürk’ün devrimci ruhuyla birleşerek Türkiye’yi bugünkü modern ve bağımsız bir ülke konumuna taşımıştır" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE IŞIK TUTUYOR"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise, "Bize bu güzel cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Tevfik Fikret’in fikirlerinden ilham alması bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi.

Özbek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tevfik Fikret’in daha yüzyıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti gençlerine ışık tutacağına ve gençlerimizin de onun çizdiği yolda yürüyeceğinden eminim" Tören, Fikret’in şiirlerinin seslendirilmesi ve Aşiyan Müzesi gezisiyle son buldu.