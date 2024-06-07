The Bride filminde Gyllenhaal kardeşler buluşuyor!

Yayınlanma: 07.06.2024 - 18:42

Güncelleme: 07.06.2024 - 18:42

Maggie Gyllenhaal'un yöneteceği yeni film "The Bride"ın oyuncu kadrosuna Jake Gyllenhaal resmen katıldı. Gyllenhaal kardeşler, daha önce büyük beğeni toplayan "Donnie Darko" (2001) filminde de birlikte çalışmışlardı.

"The Bride", klasik Frankenstein'ın Gelini masalına yeni bir yorum getiriyor. Orijinal film, Mary Shelley'nin 1818 tarihli romanından uyarlanan Universal'ın ikonik Frankenstein'ının ilk devam filmiydi ve 1935 yapımı film, korku türünün en iyi devam filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni uyarlama, 1930'ların Chicago'sunda geçecek.

Filmde Jessie Buckley, Gelin rolünü üstlenecek. Konuyla ilgili ayrıntılar büyük ölçüde gizli tutulurken, açıklama, "Yalnız bir Frankenstein [canavar] kendisine bir arkadaş yaratmak için Dr. Euphronius'tan yardım istemek üzere 1930'ların Chicago'suna gider. İkili öldürülmüş genç bir kadını yeniden canlandırır ve Gelin doğar. Gelin, ikisinin de amaçladığının ötesinde bir şeydir; yanıcı bir aşkı, polisin dikkatini ve vahşi ve radikal bir toplumsal hareketi ateşler" şeklinde.

Jake Gyllenhaal, bu yeni uyarlamada yıldız bir kadroya katılıyor. Kadroda ayrıca Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard ve Annette Bening gibi ünlü isimler yer alıyor.

"The Bride", 3 Ekim 2025'te sinemalarda olacak.