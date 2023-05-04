Jesse Stone: Değişim filminin konusu nedir? Jesse Stone: Değişim filmi oyuncuları kimler?
Jesse Stone: Değişim (Jesse Stone: Sea Change) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Jesse Stone: Değişim (Jesse Stone: Sea Change) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Jesse Stone: Değişim filminin konusu nedir? Jesse Stone: Değişim filmi oyuncuları kimler?
Jesse Stone: Değişim (Jesse Stone: Sea Change) filminin yönetmen koltuğunda Robert Harmon otururken filmin senaryosunu Robert B. Parker ve Ronni Kern kaleme aldı. Peki, Jesse Stone: Değişim filminin konusu nedir? Jesse Stone: Değişim filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
JESSE STONE DEĞİŞİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Polis şefi Jesse Stone'un eski karısıyla olan ilişkisi kötüleşmektedir. Sorunlarından uzaklaşmak ve aklını dağıtmak için kendisini işine verir. İlk olarak henüz çözümlenememiş bir cinayet dosyasını ele alır. Bu dosya bir banka soygunu sırasında öldürülen memurla ilgilidir. Bu sırada devam etmekte olan soruşturmalardan diğeri de bir tecavüz iddiasıdır. Yerel yönetim bu davanın duyulmamasını istememektedir, çünkü amaçları Paradise'ın ideal bir tatil kasabası olduğu imajını korumaktır. Jesse Stone, kendisine baskı yapan yönetimi dinlemek yerine gerçeği ortaya çıkarmak için uğraşmaktadır.
JESSE STONE DEĞİŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Selleck - Jesse Stone
Kathy Baker - Rose Gammon
Kohl Sudduth - Luther
William Devane - Dr. Dix
Sean Young - Sybil Martin
Viola Davis - Molly Crane
Rebecca Pidgeon - Leeann Lewis
William Sadler - Gino Fish
Mika Boorem - Cathleen Holton
Stephen McHattie - Captain Healy
Saul Rubinek - Hast Hathaway
Vito Rezza - Anthony DeAngelo
JESSE STONE DEĞİŞİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Jesse Stone: Değişim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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