Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:18

Güncelleme: 04.05.2023 - 11:18

Jesse Stone: Değişim (Jesse Stone: Sea Change) filminin yönetmen koltuğunda Robert Harmon otururken filmin senaryosunu Robert B. Parker ve Ronni Kern kaleme aldı. Peki, Jesse Stone: Değişim filminin konusu nedir? Jesse Stone: Değişim filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

JESSE STONE DEĞİŞİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Polis şefi Jesse Stone'un eski karısıyla olan ilişkisi kötüleşmektedir. Sorunlarından uzaklaşmak ve aklını dağıtmak için kendisini işine verir. İlk olarak henüz çözümlenememiş bir cinayet dosyasını ele alır. Bu dosya bir banka soygunu sırasında öldürülen memurla ilgilidir. Bu sırada devam etmekte olan soruşturmalardan diğeri de bir tecavüz iddiasıdır. Yerel yönetim bu davanın duyulmamasını istememektedir, çünkü amaçları Paradise'ın ideal bir tatil kasabası olduğu imajını korumaktır. Jesse Stone, kendisine baskı yapan yönetimi dinlemek yerine gerçeği ortaya çıkarmak için uğraşmaktadır.

JESSE STONE DEĞİŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Selleck - Jesse Stone

Kathy Baker - Rose Gammon

Kohl Sudduth - Luther

William Devane - Dr. Dix

Sean Young - Sybil Martin

Viola Davis - Molly Crane

Rebecca Pidgeon - Leeann Lewis

William Sadler - Gino Fish

Mika Boorem - Cathleen Holton

Stephen McHattie - Captain Healy

Saul Rubinek - Hast Hathaway

Vito Rezza - Anthony DeAngelo

JESSE STONE DEĞİŞİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Jesse Stone: Değişim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.