TV yayın akışı 6 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2023 Cumartesi, 11:24
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dediktif</p> <p>12:15 Kamera Arkası</p> <p>12:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>16:00 Gülcemal</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Thor: Karanlık Dünya</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dediktif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Gülcemal

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Thor: Karanlık Dünya

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Ömer</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2</p> <p>20:00 Centilmen</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

20:00 Centilmen

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Senede Bir Gün</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30  Sahte Kabadayı</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Senede Bir Gün

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30  Sahte Kabadayı

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>06:30 Ege'nin Hamsisi</p> <p>09:45 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:00 Tek Yürek 04.17</p> <p>11:30 3'te 3</p> <p>13:10 Al Sancak</p> <p>16:05 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Al Sancak</p> <p>04:10 Tek Yürek 04.17</p> <p>04:35 Hayallerin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:30 Ege'nin Hamsisi

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:30 3'te 3

13:10 Al Sancak

16:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Al Sancak

04:10 Tek Yürek 04.17

04:35 Hayallerin Peşinde

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 atv'De Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>13:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>16:00 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>03:20 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'De Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Aldatmak

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Survivor Panorama</p> <p>15:15 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023 </p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:45 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023 

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça </p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Beşinci Kat</p> <p>16:15 Camdaki Kız</p> <p>16:30 Kraliçe</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Kat

16:15 Camdaki Kız

16:30 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

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