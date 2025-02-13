The Handmaid's Tale'in final yapıyor: Tanıtım yayımlandı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:23

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:23

Margaret Atwood’un distopik romanından uyarlanan "The Handmaid's Tale" dizisinin final sezonu 8 Nisan’da Hulu’da yayınlanacak. Final sezonunun üç bölümü aynı anda izleyiciyle buluşacak ve ardından 27 Mayıs’taki dizi finaline kadar haftalık bölümler yayınlanacak.

Final sezonunun tanıtım fragmanında, başrol oyuncusu Elisabeth Moss’un canlandırdığı June Osborne karakteri şu sözleri söylüyor:



“Bedenlerimize giydirdikleri bu giysilerin dünyaya kim olduğumuzu anlattığına inanıyorlardı. Bizi işaretlemek için kan rengi olan kırmızıyı giydirdiler. Bunun aynı zamanda öfkenin rengi olduğunu unuttular. Elbise bizim üniformamız oldu ve biz de bir orduya dönüştük.”

6. SEZONUN KONUSU

Sezon 6 özetine göre, June’un boyun eğmeyen ruhu ve kararlılığı onu Gilead’ı alt etme mücadelesine geri çeker. Luke ve Moira, direnişe katılırken, Serena Gilead’ı reforme etmeye çalışır. Komutan Lawrence ve Lydia Teyze, yarattıkları sistemle yüzleşirken, Nick karakteri de zorlu testlerle karşı karşıya kalır. June’un yolculuğunun bu final bölümü, adalet ve özgürlük mücadelesinde umut, cesaret, dayanışma ve direncin önemini vurguluyor.

BAŞROL OYUNCULARI VE YAPIMCILAR

“The Handmaid's Tale” dizisinin başrollerinde Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine ve Josh Charles yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını MGM Television üstlenirken, yönetici yapımcılar arasında Bruce Miller, Warren Littlefield, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Elisabeth Moss, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark, Kim Todd, Daniel Wilson ve Fran Sears bulunuyor. Filmin uluslararası dağıtımı ise Amazon MGM Studios Distribution tarafından yapılıyor.