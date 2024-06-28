The Hunt for Gollum filmi tanıdık karakterleri geri getirebilir

Yayınlanma: 28.06.2024 - 22:35

Güncelleme: 28.06.2024 - 22:35

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit serisinde Gollum'u canlandıran Andy Serkis, 2026 yapımı film için bir çalışma başlığı olan "The Hunt for Gollum"da tanıdık karakterlerin yer alabileceğini belirtti. Serkis, "Gollum'un deneyimlerine göre Orta Dünya'nın dünyası olacak," dedi ve ekledi: "Henüz çok erken, bu noktada herhangi bir taahhütte bulunmak haksızlık olur. Ancak Gollum'un karakterini araştırdığımız derin bir dalış olacağını söyleyebilirim. Geri gelebileceğini bildiğimiz karakterler olabilir. Kim olduklarını söylemeyeceğim."

Serkis'in bu açıklamaları, "The Hunt for Gollum"un ortak yazarı ve Yüzüklerin Efendisi ile Hobbit üçlemelerinin yönetmeni Peter Jackson'ın henüz birlikte bir hikaye oluşturmadıklarına dair yorumlarıyla uyumlu. Jackson, "Onun geçmişini gerçekten keşfetmek ve yolculuğunun daha önceki filmlerde ele almaya zaman bulamadığımız kısımlarını derinlemesine incelemek istiyoruz," dedi ve ekledi: "Yolunun kiminle kesişeceğini bilmek için henüz çok erken ama [orijinal yazar J.R.R. Tolkien'den] yola çıkacağımızı söylemek yeterli."

"The Hunt for Gollum", 9 Mayıs 2024'te erken bir senaryo üzerinde çalışılırken duyurulmuştu. Serkis, görüşmelerin yaklaşık sekiz ay önce, yani Ekim 2023'te başladığını söyledi. Serkis, "Diyorlardı ki, 'Andy, biz gerçekten Orta Dünya'yı yeniden canlandırmak istiyoruz. Dahil olmak istediğimiz pek çok yeni hikaye var. Bizi Gollum'un dünyasına geri götürerek bu yeni dalgayı başlatmak istiyoruz. Benden yönetmemi istediler," dedi. "Çalışmayı çok sevdiğim bir ülkede, birlikte çalışmayı çok sevdiğim insanlarla çalışmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek."

Hem 65 yaşındaki Aragorn oyuncusu Viggo Mortensen hem de 85 yaşındaki Gandalf oyuncusu Ian McKellen seriye geri dönmeye açık. Ancak Mortensen, sadece kendisi ve karakteri için anlamlı olması halinde "The Hunt for Gollum"da rol alacağını belirtirken, McKellen ise oldukça marazi bir şekilde hala hayatta olması halinde bunu yapabileceğini söyledi.