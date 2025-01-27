Orkestra eşliğinde sahneye taşındı: 'The Lion King' sanatseverlerle buluştu...

Animasyon filmi "The Lion King" (Aslan Kral) orkestra eşliğinde Volkswagen Arena'da sinemaseverlerle buluştu.

Orkestra eşliğinde sahneye taşındı: 'The Lion King' sanatseverlerle buluştu...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 20:46

Sinema tarihinin sevilen animasyon filmlerinden "The Lion King", canlı senfonik orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu.

Piu Entertainment organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetti.

Aslan Kral filminin konseri, 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sahneye taşındı.

Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı yapım, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla gösterildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim yaklaşık 2 saat sürdü.

"The Lion King" 2 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşacak.


Etiketler: #The Lion King #Film #animasyon #orkestra

İlgili Haberler

“The Lion King” canlı orkestra eşliğinde gösterilecek

“The Lion King” canlı orkestra eşliğinde gösterilecek
2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!
Elliot’ın dramatik komedi türündeki animasyonu ‘Bir Salyangozun Anıları’ gösterime girdi

Elliot’ın dramatik komedi türündeki animasyonu ‘Bir Salyangozun Anıları’ gösterime girdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler