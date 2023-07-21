"The Marvels"tan yeni fragman ve afiş
Marvel Studios imzalı "The Marvels"tan yeni fragman ve afiş yayımlandı.
Nia DaCosta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu The Marvels 10 Kasım 2023’te sinemalarda vizyona girecek. Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton ve Park Seo-joon gibi isimlerin kadroda yer aldığı süğer kahraman filminin afişi ve fragmanı yayımlandı.
The Marvels, Carol Danvers'ın güçlerinin Kamala Khan ve Monica Rambeau'nun güçleriyle karışması onları evreni kurtarmak için birlikte çalışmaya zorlar.
2019'da vizyona giren "Captain Marvel" filminin devamı niteliğinde.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Eğitimde büyük çöküş!
- 'Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz'
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi
- Özgür Özel ekibinden öneri iddiası
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Marmaray’da intihar girişimi
- Satranç Süper Ligi tamamlandı
- İkinci el araç satışları için yeni açıklama