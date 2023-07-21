Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:35

Güncelleme: 21.07.2023 - 16:35

Nia DaCosta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu The Marvels 10 Kasım 2023’te sinemalarda vizyona girecek. Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton ve Park Seo-joon gibi isimlerin kadroda yer aldığı süğer kahraman filminin afişi ve fragmanı yayımlandı.

The Marvels, Carol Danvers'ın güçlerinin Kamala Khan ve Monica Rambeau'nun güçleriyle karışması onları evreni kurtarmak için birlikte çalışmaya zorlar.

2019'da vizyona giren "Captain Marvel" filminin devamı niteliğinde.