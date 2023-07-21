"The Marvels"tan yeni fragman ve afiş

Marvel Studios imzalı "The Marvels"tan yeni fragman ve afiş yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:35
Abone Ol google-news

Nia DaCosta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu The Marvels 10 Kasım 2023’te sinemalarda vizyona girecek. Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton ve Park Seo-joon gibi isimlerin kadroda yer aldığı süğer kahraman filminin afişi ve fragmanı yayımlandı.

The Marvels, Carol Danvers'ın güçlerinin Kamala Khan ve Monica Rambeau'nun güçleriyle karışması onları evreni kurtarmak için birlikte çalışmaya zorlar.

2019'da vizyona giren "Captain Marvel" filminin devamı niteliğinde.


Marvel kaptan marvel Marvel’s Avengers The Avengers

İlgili Haberler

Marvel karakteri Black Panther'in oyunu geliyor

Marvel karakteri Black Panther'in oyunu geliyor
Marvel yıldızı Jeremy Renner'ın geçirdiği kazanın nedeni ortaya çıktı

Marvel yıldızı Jeremy Renner'ın geçirdiği kazanın nedeni ortaya çıktı
Marvel, dizi jeneriğinde yapay zeka kullandığı için eleştiriliyor

Marvel, dizi jeneriğinde yapay zeka kullandığı için eleştiriliyor

En Çok Okunan Haberler