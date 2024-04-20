'The Movie Critic' projesinin son durumu: Tarantino'nun kararı değişti...

Yayınlanma: 20.04.2024 - 20:40

Güncelleme: 20.04.2024 - 20:40

Quentin Tarantino'nun 10. ve son filmi olması planlanan "The Movie Critic" projesinden vazgeçti.

Deadline'ın haberine göre, yönetmen "The Movie Critic" filmini yapma konusundaki kararını değiştirdi ve son filmiyle ilgili planlarını yeniden gözden geçireceğini doğruladı.

61 yaşındaki yönetmen, uzun süredir sadece 10 film yapacağını ve sonra emekli olacağını söylüyordu. Bu sayıya, iki parçalı olarak kabul ettiği "Kill Bill" filmini tek film olarak dahil ettiğini ve ilk amatör filmi olan "My Best Friend's Birthday"i bu sayıya dahil etmediğini belirtti.

Tarantino'nun 10. filmi olarak planlanan "The Movie Critic"te başrolde Brad Pitt'in olması bekleniyordu. Brad Pitt'in, filmde büyük bir sinema hayranı olan karakteri Cliff Booth'u oynaması bekleniyordu.