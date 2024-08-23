'The Queen's Gambit' yıldızından yeni Netflix dizisi geliyor! Satranç oyunculuğundan katil rolüne...

Yayınlanma: 23.08.2024 - 20:29

Güncelleme: 23.08.2024 - 20:29

Netflix'te ilk olarak “The Queen's Gambit” ile çıkış yapan Anya Taylor-Joy, Bella Mackie'nin çok satan romanı “How to Kill Your Family”nin uyarlamasında yer alacak.

Taylor-Joy yaptığı açıklamada, “Son sayfayı çevirir çevirmez, bu hikayeyi hayata geçirmenin bir parçası olmam gerektiğini biliyordum” dedi. Taylor-Joy dizide katil Grace Bernard'a hayat verecek.

Kitapta Grace, ölmek üzere olan annesinin yardım çağrılarını görmezden gelerek kendisini ve annesini terk eden bir milyonerin gayri meşru kızıdır. Grace intikam yemini eder ve babasının ailesinin her üyesini öldürmeye karar verir. Babasını ise sona bırakır...







