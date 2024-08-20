Star Wars dizisi 'The Acolyte' ilk sezonun ardından iptal edildi
Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett gibi isimlerin başrolünde yer aldığı 'The Acolyte' dizisi, birinci sezonun ardından iptal edildi.
Lucasfilm, 'Star Wars: The Acolyte' dizisinin ikinci sezonunun yapılmayacağını açıkladı. Dizinin yaratıcısı ve yapımcı Leslye Headland, dizinin sekiz bölümlük ilk sezonunun yayınlanmasının ardından iptal edildiğini duyurdu.
Dizi, 'Yıldız Savaşları: Gizli Tehlike' olaylarından yaklaşık 100 yıl önce Sith'lerin yükselişini konu alıyor ve 4 Haziran'da iki bölümle yayınlandığında güçlü bir başlangıç yaptı. İlk gününde 4,8 milyon izlenme elde eden dizi, 5 günün ardından dünya çapında toplam 11,1 milyon izlenmeye ulaştı.
4 yıl süren çekim süreci ve büyük bir bütçeye sahip olan 'The Acolyte'ın yapım maliyeti yaklaşık 180 milyon dolar olarak bildirildi. Bölüm başına yaklaşık 22,5 milyon dolar harcandı. Dizinin başrollerinde Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto ve Dafne Keen gibi isimler yer alıyordu.
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