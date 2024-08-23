Feyyaz Yiğit paylaştı: Gibi dizisi 6. sezon ne zaman yayımlanacak?
Gibi dizisinde 'Yılmaz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dizinin 6. sezonunun hazırlıklarına başlandığını duyurdu.
Exxen platformunda yayımlanan komedi dizisi ‘Gibi’de ‘Yılmaz’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından fenomen dizinin 6’ncı sezonunun hazırlıklarına başlandığını duyurdu.
Yiğit’in hikayesinde, kamera siyah bir ekrana yaklaşıyor, daha sonra bilgisayar ekranında “Gibi-6” yazılı klasör görünüyor.
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