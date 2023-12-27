Succession senaristlerinden The Regime: Kate Winslet başrolde!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 21:20

Güncelleme: 27.12.2023 - 21:20

HBO'nun yeni draması "The Regime", ünlü oyuncu Kate Winslet'in üçüncü Emmy ödülü için kamera karşısına geçeceği heyecan verici bir yapıma dönüşüyor.

KATE WINSLET BAŞROLDE

Ünlü oyuncu Kate Winslet, diktatör bir lideri canlandırarak "The Regime"de başrolde yer alacak. Winslet, kariyerine Jane Austen uyarlaması "Sense & Sensibility" ile başlamış ve "Titanic" ile uluslararası üne kavuşmuştu. Mini dizilerdeki performanslarıyla iki Emmy ödülü kazanan Winslet, bu kez karmaşık bir jeopolitikada başrolde boy gösterecek.

Winslet'e eşlik eden oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough, Martha Plimpton ve Hugh Grant gibi deneyimli isimler, "The Regime"in yıldızları arasında yer alıyor.

THE REGIME DİZİSİNİN KONUSU

"The Regime", çözülmeye başlayan modern bir Avrupa rejiminin sarayının duvarları arasında geçen bir yılın hikayesini anlatıyor. Dizinin karmaşık jeopolitikası ve güç mücadeleleri, izleyicilere sürükleyici bir politik dram vaat ediyor.

"The Regime", 3 Mart 2024 Pazar günü HBO Max üzerinden yayımlanacak. Altı bölümlük dizi, 7 Nisan 2024 Pazar günü finalini gerçekleştirecek.