Son Tanık filminin konusu nedir? Son Tanık filminin oyuncuları kimlerdir?

Arash Amel'ın senaristliğini yaptığı, aksiyon-gerilim türüne sahip Expatriate filminde merak edilenleri sizler için derledik. İşte, Son Tanık filminin konusu nedir? Son Tanık filminin oyuncuları kimlerdir?

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 13:17
Son Tanık filminin konusu nedir? Son Tanık filminin oyuncuları kimlerdir?
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21 Eylül 2012 yılında Belçika'da gösterime giren Son Tanık filmi  1 saat 44 dakika sürüyor. Son Tanık filmi izleyiciler ile TV ekranlarında buluşmaya devam ediyor.

SON TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uzun süreler boyunca CIA ajanı olarak çalışan Ben Logan, verdiği savaşta yalnızdır ve düşmanları oldukça fazladır. Uluslararası bir komplonun ortasında kalan Ben için hayat daha çok zorlaşmaya başlamıştır. Tüm geçmişinin silindiğini ve kızı ile birlikte infaz edileceğini öğrenir. Gerçeği ortaya çıkarmanın  peşinde olan Logan, bu sefer daha dikkatli adımlar atmak zorundadır. Artık kızıda büyük tehlikededir.

SON TANIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

-Aaron Eckhart

-Liana Liberato

-Olga Kurylenko

-Garrick Hagon

-Eric Godon

-Yassine Fadel

-Neil Napier



Son Tanık Film Arash Amel'

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