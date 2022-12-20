The Specials grubunun solisti Terry Hall yaşamını yitirdi
The Specials grubunun solistlerinden ünlü şarkıcı Terry Hall, 63 yaşında yaşamını yitirdi.
Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka, Vegas ve son olarak The Specials grunbunda yer alan İngiliz müzisyen Terry Hall, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Hall'ın ölüm nedeni açıklanmadı.
Hall'ın üyesi olduğu The Specials grubunun Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güzel dostumuz, kardeşimiz ve bu ülkenin yetiştirdiği en parlak şarkıcı, söz yazarı ve söz yazarlarından biri olan Terry'nin kısa bir hastalıktan sonra aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Terry harika bir koca ve babaydı ve ruhların en nazik, en komik ve en samimilerinden biriydi. Müziği ve performansları hayatın özünü özetliyordu... neşeyi, acıyı, mizahı, adalet mücadelesini ama en çok da aşkı. Onu tanıyan ve seven herkes tarafından derinden özlenecek ve arkasında olağanüstü müziğinin ve derin insanlığının armağanını bırakacak. Terry, The Specials'ın yaşamı onaylayan şovlarının sonunda sahneyi sık sık üç kelimeyle terk etti… Aşk, aşk, aşk... Bu çok üzücü zamanda herkesin ailenin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz."
TERRY HALL KİMDİR?
19 Mart 1959'da İngiltere'de doğan Terry Hall, 1978'de başladığı müzik kariyerini 2022 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü.
Fun Boy Three, the Colourfield, Terry, Blair & Anouchka, Vegas, David Stewart, Bananarama, the Lightning Seeds, Sinéad O'Connor, Stephen Duffy, Dub Pistols, Gorillaz, Damon Albarn, D12, Tricky, Junkie XL, Leila Arab, Lily Allen, Shakespears Sister, Salad ve Nouvelle Vague gibi müzisyenlerle ortak çalışmalar yaptı.
Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka, Vegas gibi müzik gruplarında yer alan Hall, adını en çok solisti olduğu The Specials bünyesindeki müzik çalışmalarıyla adını duyurdu. Ayrıca
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