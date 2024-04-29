The Witcher'ın yan dizileri iptal edildi

Netflix'in Henry Cavill başrollü dizisi The Witcher'ın yan dizileri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 21:44
The Witcher'ın yan dizileri iptal edildi
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Netflix'in The Witcher dizisinden iptaller geldi. CD Projekt Red'in oyunlarına dayanan dizi, Geralt rolünde hayranların sevgisini kazanmış olan Henry Cavill'in liderliğinde büyük bir izleyici kitlesine ve zengin bir hikaye ile karakter dünyasına sahipti.

Ancak, Henry Cavill'in diziden ayrılması ve onun yerine Liam Hemsworth'ün gelmesiyle dizi büyük bir düşüş yaşadı. Hikaye, kitaplardan ve oyunlardan giderek uzaklaştı ve beşinci sezonunun duyurulmasının ardından dizi iptal edildi.

Planlanan iki spin-off olan The Rats ve bir çocuklara yönelik isimsiz dizi iptal oldu. Çoğu hayran, Netflix'in Witcher içeriği olmayacağı için biraz rahatladıklarını paylaştı ve Rats spin-off'unun iptal edilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu düşündü.

Dördüncü sezonun bu yılın sonunda, beşinci ve son sezonun ise 2025 yılında yayımlanması bekleniyor.


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