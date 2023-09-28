Theodoros Terzopoulos'un hem yönettiği hem de sahnede olduğu oyun Dasdas'ta

DasDas, Eylül ayında ‘La Reprise’ ve ‘Gılgamış’ oyunları ile başladığı İO Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Kasım’da yeni oyunlarla devam ediyor. Festival kapsamında dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos’un hem yönetmenliğini yaptığı hem de sahnede olduğu ‘İO’ oyunu İstanbul’da ilk kez sahnelenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:10
Theodoros Terzopoulos'un hem yönettiği hem de sahnede olduğu oyun Dasdas'ta
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Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve yaşam merkezi DasDas, Eylül ayında yepyeni bir tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaya başladı.

Uluslararası birçok tiyatro/dans/performans gösterisini İstanbul’da ağırlamaya başlayan İO Uluslararası Tiyatro Festivali, dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos’un hem yönetmenliğini yaptığı hem de sahnede olduğu ‘İO’ oyununu İstanbullu tiyatroseverlerle 3 ve 4 Kasım akşamlarında DasDas’ta buluşturmaya hazırlanıyor. 

Etel Adnan tarafından usta yönetmen Theodoros Terzopoulos için yazılan ‘İO’, küçük bir mekanda büyük bir enerji ile sahnelenen bir performans olarak tanımlanıyor. Köklerinden kopmuş bir kadının, İO’nun, sürgünlüğünün sessiz acısının, mücadelesinin anlatıldığı oyunda Aglaia Pappa’ya sahnede Theodoros Terzopoulos eşlik ediyor.

Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı, yıl içerisinde prömiyerini gerçekleştireceği yerli yapımları ve birçok başarılı uluslararası tiyatro, dans performans gösterilerini Türkiye’de sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ev sahipliği yapacağı yeni gösterileri önümüzdeki günlerde duyurmaya devam edecek. 


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