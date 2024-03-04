Timothée Chalamet ve Denis Villeneuve kariyerlerinin zirvesinde: Gişe rekoru geldi!

Denis Villeneuve yönetimindeki Dune devam filmi etkileyici bir hafta sonu geçirerek gişeyi salladı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:50
Timothée Chalamet ve Denis Villeneuve kariyerlerinin zirvesinde: Gişe rekoru geldi!
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Denis Villeneuve'un yönettiği devam filmi "Dune: Bölüm 2", ABD gişe açılışında etkileyici bir başarı elde ederek 81.5 milyon dolar topladı. Bu, ilk filmin (41 milyon dolar) açılış hasılatını neredeyse ikiye katlayarak, Villeneuve ve başrol oyuncusu Timothée Chalamet'in kariyerlerindeki en yüksek açılış hasılatını sağlamış oldu.

Film, gişe listelerinin zirvesine yükseldi. Franchise Entertainment Research'ten David A. Gross, "Bu bir bilim kurgu devam filmi için olağanüstü bir açılış," diyerek filmi övdü. "İzleyiciler, bu insani ve savunmasız karakterlerle bağ kuruyorlar."

"Dune: Bölüm 2", uluslararası gişede de etkileyici bir performans sergileyerek dünya çapında 178 milyon dolar hasılat elde etti. Warner Bros.'un beklentilerini aşan bu başarı, film endüstrisinin zor durumda olduğu bir dönemde sinema salonları için olumlu bir yükseliş sağlıyor.

Film, özellikle Imax ve diğer premium büyük formatlarda büyük ilgi gördü. PLF'ler, filmi izleyenlerin yüzde 48'ini oluştururken, Imax ise yüzde 23'lük bir pazar payına sahipti. Yönetmen Denis Villeneuve'ün tercih ettiği 70mm'lik film formatına olan talep de dikkat çekiciydi.

"Dune: Bölüm 2", yapımcı Mary Parent tarafından, "Bu film kültüre gerçekten nüfuz etti" şeklinde değerlendirildi. İlk film gibi devamı da övgü topladı ve hem bilim kurgu meraklılarını hem de geniş bir izleyici kitlesini etkiledi.


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