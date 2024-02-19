Timothée Chalamet'li 'Wonka' gişede dev bir başarı elde etti!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:24

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:25

"Wonka" adlı fantastik müzikal film, Timothée Chalamet'in başrolde olduğu ve bir çikolatacıyı canlandırdığı bir yapım olarak gişede büyük bir başarı elde etti. Film, dünya çapında 600 milyon doların üzerinde bir hasılat elde ederek dikkat çekiyor.

Filmin 125 milyon dolarlık bütçesi Warner Bros tarafından desteklendi, ve 10 haftalık beyazperde macerasının ardından Kuzey Amerika'da 210 milyon dolar, uluslararası alanda ise 395,1 milyon dolar hasılat elde ederek toplamda 604,9 milyon dolarlık bir gişe başarısı elde etti. Bu, 2023 yılında gösterime giren yedi film arasında 600 milyon dolar sınırını aşan sadece birkaç filmden biri oldu.

PAUL KING VE TIMOTHEE CHALAMET'İN EN BÜYÜK BAŞARISI OLDU

"Wonka", yönetmen Paul King'in en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olarak öne çıkarken, Timothée Chalamet'in uluslararası gişedeki en büyük filmi oldu. Film, Roald Dahl'ın "Charlie ve Çikolata Fabrikası" romanına dayanıyor ve Willy Wonka'nın ilk günlerine odaklanarak çikolata fabrikasının dünyasını keşfe çıkıyor.

Warner Bros Motion Picture Group'un eş başkanları ve CEO'ları Mike De Luca ve Pamela Abdy, film ekibine teşekkür ederek, "Wonka'yı böylesine olağanüstü bir şekilde kucakladıkları için dünyanın dört bir yanındaki sinemaseverlere yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.