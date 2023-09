Willy Wonka'nın gençliği: Timothée Chalamet başrolde!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 18:30

Güncelleme: 12.09.2023 - 18:30

Beklenen Wonka filmi yaklaşırken, yönetmen Paul King, başroldeki Timothée Chalamet'in yeteneklerini överek hayranları heyecanlandırdı. Charlie and the Chocolate Factory'nin ön hikayesini anlatan bu film, Chalamet'in Willy Wonka karakterini canlandıracağı bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Paul King, Chalamet'in performansını övgüyle anlatırken, aktörün "çok güzel bir şarkı söylediğini" vurguladı. Aynı zamanda Chalamet'in geniş bir yetenek yelpazesi olduğunu ve hem büyük, gösterişli sahnelerde hem de duygu yüklü anlarda başarılı olduğunu belirtti.

Wonka filminin fragmanı, izleyicilere çikolata imparatorluğunun renkli ve lezzetli dünyasına davet ediyor. Film, kitaptan uyarlanmış olmasına rağmen sadece bir müzikal olmak istemediğini belirten King, "şarkılı bir film" olarak tanımlıyor. Yani film, Oompa Loompa'ların şarkı söyleyeceği ve dans edeceği bir yapım olacak gibi görünüyor.

Timothée Chalamet, kariyeri boyunca çeşitli rollerde göz doldurmuş bir aktör olarak biliniyor. Wonka ile birlikte şarkı söyleme ve dans etme yeteneklerini de sergileyecek gibi görünüyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Chalamet'e Calah Lane, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson ve Hugh Grant gibi isimler eşlik ediyor. Wonka, sinema dünyasının merakla beklediği yapımlardan biri olmaya aday gibi görünüyor...