Timur Soykan ile “Her şeye rağmen, ille de gazetecilik!”

Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:38

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:38

Gazeteci Barış İnce'nin yayına hazırladığı İyi Gazetecilik İyi ki Gazetecilik, 90'lar Türkiye'sinde yükselmeye başlayan yeni medya düzeninin kuruluşuna birinci elden tanıklık eden ödüllü gazeteci Timur Soykan'ın anıları ve anlatılarıyla şekillenen bir nehir söyleşi kitabı.

Muhalif duruşu, cesur kişiliği ve özgün yazım tarzıyla sıfırdan inşa ettiği gazetecilik kariyerini, ''6 yaşında evlendirilen kız çocuğu'' haberiyle doruk noktasına tırmandıran Timur Soykan'ı çok daha yakından tanımamızı sağlayan kitap; Türkiye'nin yakın tarihine ayna tutmakla kalmıyor, aynı zamanda ''bol çalkantılı'' merkez medyanın gerçekçi bir panoramasını da çiziyor.

Haberciliğin yıllar içindeki değişimini ve dönüşümünü çarpıcı kesitler eşliğinde anlatan Soykan, İnce'nin yönelttiği sorulara verdiği yanıtlarda; baskı ve korku ikliminde ''iyi gazetecilik''ten taviz vermemenin zorluğundan, sansürün medyanın temel kodlarına nasıl işlediğinden ve gazetecileri zorunlu nedenlerle birer aktiviste dönüştüren sistemin bozulan çarklarından söz ediyor.

BARIŞ İNCE SORDU, TİMUR SOYKAN YANITLADI

Bir dönemler merkez medya için bütün gün elleri cepte, sokaklarda insan öyküleri toplarken, bugünlerde alternatif muhalif basının yaşamını idame ettirmesi için savaş veren Timur Soykan'ın hayatından ve gazetecilik serüveninden renkli manzaralar sunan bu keyifli nehir söyleşi sayesinde; medyanın demokrasi için dördüncü kuvvet olduğuna bir kez daha şahitlik edeceksiniz.

''İşten atılan bir arkadaşı için ya da hapisteki bir meslektaşı veya hiç tanımadığı bir kız çocuğu için, bedel ödemeyi göze almak, bugün için en büyük kahramanlık bence... Kahramanların çoğalması ve sıradanlaşması dileğiyle...''