Kitaplardan öğrenmek

18 Mart 2023 Cumartesi

Okurlarımın ilgisine, merakına, yoğunlaşmasına yardımcı olmak amacıyla son birkaç ayda okuduğum ve bende iz bırakan kitaplara dikkat çekeceğim.

K ÜLTÜRÜMÜZÜN DERİNLİĞİ

Mustafa Akdağ’ın Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Doğan Avcıoğlu’nun Türklerin Tarihi, Sencer Divitçioğlu’nun Oğuz’dan Selçuklu’ya, Bozkurt Güvenç’in Türk Kimliği, Nejat Birdoğan’ın Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, Erdoğan Aydın’ın Nasıl Müslüman Olduk?, Erdoğan Çınar’ın Aleviliğin Gizli Tarihi gibi vazgeçilmez kitaplarından öğrendiğimiz eski tarihimizle ilgili iki yeni kitap çıktı:

Umar Ö. Oflaz, Oğuzname/ Köklere Giden Yol ve Kızılbaşlık (Pia) adlı yapıtlarında, Oğuzlara uzanarak tarihimizin derinliklerinden aydınlatıcı bilgiler damıtırken yaşadığımız Anadolu kültüründe de ipuçları görülen ve tarihe gömülmüş olan en eski kültürümüze derinlikli bir yolculuğa çıkarıyor okuru.

Merdan Yanardağ’ın İçtihad Kapısı (Kırmızı Kedi) adlı kitabı, bugünü anlamanın en değerli kaynaklarını sunuyor

BİR AYDINLIK D ÖNEMDEN

Oktay Akbal, Atatürk Bir Gün Gelecek, Atatürk Yaşadı mı?, Atatürkçülük Savaşı (Telgrafhane) adlı kitaplarıyla Anadolu’nun en görkemli konağı Cumhuriyet devrimlerinden yola çıkarak yakın dönem tanıklığıyla günümüzü aydınlatıyor.

Işık Kansu, ülkemizin geleceğinin planlanması sayılan Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı’nı (Cumhuriyet Kitapları), günümüz Türkçesine uyarlayarak Alev Coşkun’un ayrıntılı yorumuyla sunuyor.

Cazim Gürbüz, Atatürk dönemini incelediği Atatürk Ekonomisi ve Beş Destan Adam (AsyaŞafak) adlı kitabında, demiryolu ağımızın dörtte birinin yapımını, ilk uçak fabrikamızın kuruluşunu gerçekleştiren Nuri Demirağ’ı, kâğıt sanayimizin öncüsü Mehmet Ali Kâğıtçı’yı, Kurtuluş Savaşı’nın ilk özel uçak bombası fabrikasının kurucusu Şakir Zümre’yi, çay tarımımıza önderlik eden Zihni Derin’i, demiryollarımızın kurucusu Behiç Erkin’i destanlaştırıyor.

Mustafa Gazalcı Yolumuzu Aydınlatanlar’da (Cumhuriyet Kitapları), “Cumhuriyet’in on eğitim yıldızı”nı tanıtıyor: Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Dr. Reşit Galip, Saffet Arıkan, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Nafi Atuf Kansu, Rüştü Uzel, Rauf İnan.

YAKIN TARİHTEN DERS ALMAK

Bir yaşanmışlıktan yola çıkarak bunalımlı dönemleri aşma konusunda dersler çıkarmanın ipuçlarını veren üç kitap:

Gilbert Badia: 1918 Alman Devriminde Spartakistler (Çev. Halil Hacıalioğlu, Yordam Kitap), Chris Harman: Kaybedilmiş Devrim/ Almanya 1918-1923 (Çev. Cengiz Alğan, Pencere), Rosa Luxemburg: Spartakistler Ne İstiyor? (Çev. Ragıp Zarakolu, Belge).

Stefan Zweig’ın savaş karşıtı aydın Romain Rolland’ı anlattığı Avrupa’nın Vicdanı (Çev. Süreyya Çalıkoğlu, Zeplin), Avrupa’nın iki dünya savaşı arasındaki dönemini kavramaya yardımcı oluyor.

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Elbette daha nice öneriler olabilir ve olmalı. Çünkü dünyayı ve ülkemizi tanımanın, anlamanın en iyi yoludur kitap okumak.