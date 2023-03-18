Öner Yağcı
Öner Yağcı Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kitaplardan öğrenmek

18 Mart 2023 Cumartesi

Okurlarımın ilgisine, merakına, yoğunlaşmasına yardımcı olmak amacıyla son birkaç ayda okuduğum ve bende iz bırakan kitaplara dikkat çekeceğim.

KÜLTÜRÜMÜZÜN DERİNLİĞİ

Mustafa Akdağın Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Doğan Avcıoğlunun Türklerin Tarihi, Sencer Divitçioğlunun Oğuz’dan Selçuklu’ya, Bozkurt Güvençin Türk Kimliği, Nejat Birdoğanın Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, Erdoğan Aydının Nasıl Müslüman Olduk?, Erdoğan Çınarın Aleviliğin Gizli Tarihi gibi vazgeçilmez kitaplarından öğrendiğimiz eski tarihimizle ilgili iki yeni kitap çıktı:

Umar Ö. Oflaz, Oğuzname/ Köklere Giden Yol ve Kızılbaşlık (Pia) adlı yapıtlarında, Oğuzlara uzanarak tarihimizin derinliklerinden aydınlatıcı bilgiler damıtırken yaşadığımız Anadolu kültüründe de ipuçları görülen ve tarihe gömülmüş olan en eski kültürümüze derinlikli bir yolculuğa çıkarıyor okuru.

Merdan Yanardağın İçtihad Kapısı (Kırmızı Kedi) adlı kitabı, bugünü anlamanın en değerli kaynaklarını sunuyor

BİR AYDINLIK DÖNEMDEN

Oktay Akbal, Atatürk Bir Gün Gelecek, Atatürk Yaşadı mı?, Atatürkçülük Savaşı (Telgrafhane) adlı kitaplarıyla Anadolu’nun en görkemli konağı Cumhuriyet devrimlerinden yola çıkarak yakın dönem tanıklığıyla günümüzü aydınlatıyor.

Işık Kansu, ülkemizin geleceğinin planlanması sayılan Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısını (Cumhuriyet Kitapları), günümüz Türkçesine uyarlayarak Alev Coşkunun ayrıntılı yorumuyla sunuyor.

Cazim Gürbüz, Atatürk dönemini incelediği Atatürk Ekonomisi ve Beş Destan Adam (AsyaŞafak) adlı kitabında, demiryolu ağımızın dörtte birinin yapımını, ilk uçak fabrikamızın kuruluşunu gerçekleştiren Nuri Demirağı, kâğıt sanayimizin öncüsü Mehmet Ali Kâğıtçıyı, Kurtuluş Savaşı’nın ilk özel uçak bombası fabrikasının kurucusu Şakir Zümreyi, çay tarımımıza önderlik eden Zihni Derini, demiryollarımızın kurucusu Behiç Erkini destanlaştırıyor.

Mustafa Gazalcı Yolumuzu Aydınlatanlarda (Cumhuriyet Kitapları), “Cumhuriyet’in on eğitim yıldızı”nı tanıtıyor: Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Dr. Reşit Galip, Saffet Arıkan, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Nafi Atuf Kansu, Rüştü Uzel, Rauf İnan.

YAKIN TARİHTEN DERS ALMAK

Bir yaşanmışlıktan yola çıkarak bunalımlı dönemleri aşma konusunda dersler çıkarmanın ipuçlarını veren üç kitap:

Gilbert Badia: 1918 Alman Devriminde Spartakistler (Çev. Halil Hacıalioğlu, Yordam Kitap), Chris Harman: Kaybedilmiş Devrim/ Almanya 1918-1923 (Çev. Cengiz Alğan, Pencere), Rosa Luxemburg: Spartakistler Ne İstiyor? (Çev. Ragıp Zarakolu, Belge).

Stefan Zweigın savaş karşıtı aydın Romain Rollandı anlattığı Avrupa’nın Vicdanı (Çev. Süreyya Çalıkoğlu, Zeplin), Avrupa’nın iki dünya savaşı arasındaki dönemini kavramaya yardımcı oluyor.

***

Elbette daha nice öneriler olabilir ve olmalı. Çünkü dünyayı ve ülkemizi tanımanın, anlamanın en iyi yoludur kitap okumak.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kitaplardan öğrenmek 18 Mart 2023
Cumhuriyetle doğanlar 11 Mart 2023
Birikimin kayıpları 4 Mart 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Doster
Barış Doster Çanakkale Zaferi ve günümüz siyasetçileri
Işık Kansu
Işık Kansu Demokratik Sistem
Olaylar Ve Görüşler
18 Mart zaferinin 108. yıldönümü - Doç. Dr. Hüner TUNCER
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Enkazımızdan doğacağız...
Şükran Soner
Şükran Soner Deprem yaralarının sarılması yerine deşilmesi yaşanıyor
Murat Ağırel
Murat Ağırel Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle ihale almaya kalkmış!
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Manzaramız
Miyase İlknur
Miyase İlknur Devlet muhtaç olmuş kuru zeytine
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Rusya’ya karşı NATO’culuk seçim kazandırmaz
Öner Yağcı
Öner Yağcı Kitaplardan öğrenmek
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Hayat kurtarana vefasızlık!
Eren Aysan
Eren Aysan Akıl... Akıl... Neredesin akıl?
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Yenen ve Yenilen
Lemi Çelik
Lemi Çelik Icardi ligi küçümsüyor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler