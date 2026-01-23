Tivibu, yarıyıl tatilinde çocuklara özel içerikler sunacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, yarıyıl tatili döneminde çocuklar için hazırladığı içerikleri ekranlara getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu'da oluşturulan "Sömestir Keyfi" klasörü, tatil boyunca tüm paketlerde kullanıcılara açık olacak.

Söz konusu klasörde, "Köfte Yağmuru", "Otel Transilvanya", "Kral Şakir: Oyun Zamanı", "Damalı Ninja", "Canavar Ailesi 2", "Mavka: Ormanın Şarkısı", "Süper Charlie", "PAW Patrol", "Mr. Bean: Animasyon Dizisi", "Kucho Süper Sıradan Köpek", "Mia" ve "RoboForce" gibi yapımlar yer alıyor.

Platformda izleyiciyle buluşacak animasyonlardan biri olan "Kucho Süper Sıradan Köpek", bir yazılım ofisinin köpeğinin, kazara yüklenen bir yazılımla süper güçlere sahip olmasını konu ediniyor. Filmde dostluk, sadakat ve macera temaları işleniyor.

Öne çıkan diğer içerikler arasında yer alan "Kral Şakir: Oyun Zamanı" karakterlerin maceralarını anlatırken, "Otel Transilvanya" ise Kont Drakula'nın işlettiği bir otelde geçen olayları konu alıyor.