Tiyatro, konser, festival ve daha fazlası: Bu haftanın etkinlikleri...

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fondation Louis Vuitton'da Alman sanatçı Gerhard Richter'in kapsamlı retrospektifinin izleyiciye sunulduğu sergi 2 Mart 2026'ya kadar devam ediyor. Paris'te ayrıca 13-16 Kasım'da Mira Sanat Fuarı gerçekleştirilecek.

Woolwich Çağdaş Baskı Fuarı İngiltere'nin başkenti Londra'da 13-16 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Heykeltıraş Tom Lloyd'un eserleri 15 Kasım'dan itibaren ABD'nin New York kentinde sergilenecek.

"Art Mumbai" sanat fuarı 13-16 Kasım'da Hindistan'nın Mumbai kentinde, "MAG Art Fair" ise 12-16 Kasım'da İsviçre'nin Montrö şehrinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Meksika'nın başkenti Meksiko, 14-16 Kasım'nda Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden biri olan "Corona Capital"e ev sahipliği yapacak.

DÜZENLENECEK FİLM FESTİVALLERİ

Kuzey Amerika'nın Fransızca sinemaya adanmış en önemli buluşmalarından biri olan "CINEMANIA Film Festivali" 31. edisyonuyla 16 Kasım'a kadar Kanada'nın Montreal kentinde devam ediyor. Bu yıl Fas Krallığı'nı onur konuğu olarak ağırlayan festival, Frankofon dünyasından 100'den fazla filmi izleyiciye sunuyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bu yıl 36.'sı düzenlenen "Stockholm Uluslararası Film Festivali" 16 Kasım'a kadar devam edecek. 60 ülkeden 135 filmlik seçkinin sunulduğu festival, bu yılki programını, retrospektifler ve özel gösterimlerle yönetmen David Lynch'e adıyor.

Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleşen "PÖFF Tallinn Black Nights Film Festivali" 29. yılında odak noktasına Katalan sinemasını alarak "Karanlık Geceler"e Akdeniz'den bir ışık getirmeyi hedefliyor. Festival 23 Kasım'a kadar izleyiciyle buluşacak.

Dünyanın önemli belgesel film festivallerinden biri olan "Uluslararası Amsterdam Belgesel Festivali" (IDFA), 38. edisyonuyla 12-23 Kasım'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sinemaseverleri konuk edecek.

Amerika'nın en büyük belgesel festivallerinden "DOC NYC" 16. edisyonu için 12-30 Kasım'da New York'ta gerçekleşecek.

Mısır Kültür Bakanlığı tarafından Kahire Opera Binası merkezinde düzenlenen ve FIAPF akreditasyonuna sahip "Kahire Uluslararası Film Festivali" (CIFF) 12-21 Kasım'da 46. kez sinemaseverlerle buluşacak.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Ünlü besteci Hans Zimmer, Avrupa turnesi kapsamında yarın Çekya'nın başkenti Prag'da, 12 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 16 Kasım'da ise İsviçre'nin Zürih şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Billie Eilish 13-14 Kasım'da Teksas Austin'de, Sabrina Carpenter ise 16 Kasım'da Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde sahne alacak.

Lady Gaga yarın Belçika'nın Antwerp, 13-14 Kasım'da Fransa'nın Lyon kentinde konser verecek.

Johann Strauss Orkestrasının kurucusu ve keman sanatçısı Andre Rieu, yarın ve 15 Kasım'da Romanya'nın Kaloşvar şehrinde performans sergileyecek.

ABD'li rock grubu OneRepublic bugün Zürih, yarın Avusturya'nın Viyana, 14 Kasım'da İspanya'nın Madrid ve 16 Kasım'da Portekiz'in Lizbon kentinde hayranlarının karşısında olacak.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 17 film vizyona girecek.

Ünlü K-Pop grubu BTS'in sevilen üyesi J-hope'un solo turne sürecini ve sahne performanslarını konu alan konser belgeseli "j-hope Tour: Hope on the Stage" 12 Kasım'da, Stephen King'in romanından Edgar Wright yönetmenliğinde uyarlanan ve başrolünde Glen Powell'ın yer aldığı "The Running Man", yönetmenliğini Ruben Fleischer'in yaptığı, senaryosunu Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith ve Michael Lesslie'nin yazdığı "Now You See Me: Now You Don't", Lotfy Nathan tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde Nicolas Cage, FKA Twigs, Noah Jupe ve Souheila Yacoub'un yer aldığı "The Carpenter's Son" 14 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Bugün "The Cincinnati Spin", 14 Kasım'da "Arco", "Serious People", "Trap House", "The Things You Kill", "Bunny", "Muzzle: City of Wolves", "The Remus Gang", "King Ivory", "Indecipherable", "Keeper", "Discussion Materials" ve 17 Kasım'da ise "Nirvanna the Band the Show the Movie" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.