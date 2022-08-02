Tiyatro sanatçısı Rauf Altıntak yaşamını yitirdi

02 Ağustos 2022 Salı, 10:44

Tiyatro oyuncusu Rauf Altıntak hayatını kaybetti.

Rauf Altıntak için dün saat 10:30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Altıntak’ın cenazesi törenin ardından Kireçburnu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız, geleneksel tiyatromuzun ustalarından Rauf Altıntak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geleneksel tiyatromuzun ustalarından, Muhsin Ertuğrul’un yol arkadaşı ve duayen oyuncumuz Rauf Altıntak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesi, sevenleri ve tiyatro camiamızın başı sağ olsun.#RaufAltıntak#İBB #ŞehirTiyatroları pic.twitter.com/WpFCVAIaQG — Şehrin Tiyatrosu (@sehir_tiyatrosu) July 31, 2022

RAUF ALTINTAK KİMDİR?

Rauf Altıntak, 1946’da İstanbul’da doğdu. Altıntak, küçük yaşlarda başlayan resim ve Karagöz oynatma merakıyla ilkokulda Doğan Kardeş Çocuk Mecmuası’nın açtığı resim yarışmasına katılarak yaptığı şeffaf-karton Karagöz figürleriyle İstanbul birincisi oldu.

1961’de başladığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu’nda çocuk tiyatroları uzmanı rejisör Ferih Egemen’den tiyatro eğitimi gören Altıntak, 1963’te İBB Şehir Tiyatroları’na girdi ve stajyerliğini tamamlayarak sanatkar-aktör unvanını aldı.

Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza Zobu gibi isimlere asistanlık yapan Altıntak, tatbiki çağdaş aktörlük, rejisörlük ve makyaj dersleri aldı. Muhsin Ertuğrul’un Geleneksel Türk tiyatrosu "Ustalık ve Uzmanlık Belgesi" verdiği Altıntak, 1985’te Avni Dilligil Tiyatro Özel Ödülü ve 2001’de Gösteri Sanatları Merkezi Yılın Tiyatro Adamı Ödülü’nün sahibi oldu.